Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 18/11/2026, VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) đóng cửa tại 1.703,01 điểm.

Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 17.454 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 1.115 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Chứng khoán hôm nay 18/11/2026, VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) đóng cửa tại 1.703,01 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 64 mã tăng và 272 mã giảm.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số, bên cạnh nhóm bất động sản và nhóm dịch vụ tài chính; ngược lại, chỉ nhóm du lịch và giải trí giữ được mức đóng góp dương không đáng kể.

Các mã tạo áp lực lớn nhất tập trung phần nhiều ở VIC (-1,21%), VCB (-2,50%) và VHM (-1,62%); các mã tác động tích cực nhất gồm SAB (+1,42%), KDH (+3,19%) và HVN (+0,91%).

Trong phiên, áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành khiến VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trước khi hồi nhẹ về cuối phiên. Giá trị giao dịch tăng so với phiên trước và cao hơn khoảng 13% so với mức bình quân 20 phiên, cùng với việc khối ngoại bán ròng mạnh hơn 1.100 tỷ đồng, cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt.

“Chỉ báo MACD cho tín hiệu bán trở lại và chỉ số đóng cửa sát dải dưới Bollinger, cho thấy xu hướng ngắn hạn suy yếu. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và cân nhắc hạ tỷ trọng nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.690 điểm”, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán ACB khuyến nghị.

Còn theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, dưới áp lực từ thị trường thế giới và khối ngoại gia tăng bán ròng, thị trường tiếp tục suy yếu, áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm mã.

“Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm, VN30 hỗ trợ 1.800 điểm và phục hồi trở lại; hoặc sẽ tiếp tục chịu giảm điểm nếu áp lực bán ngắn hạn mở rộng sang nhóm Vingroup. Hiện tại chất lượng thị trường và dòng tiền vẫn chưa cải thiện, chưa có nhiều động lực cho thấy có thể cải thiện tốt”, SHS nhận xét.