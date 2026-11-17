4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 17/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã chứng khoán VNS): Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, cổ đông của VNS đăng ký bán toàn bộ hơn 1,46 triệu cổ phiếu VNS, tỷ lệ 2,15%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/11 đến 15/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC): Chủ tịch HĐQT Phạm Hoàng Anh đăng ký nhận chuyển nhượng quyền mua tối đa 27,4 triệu quyền mua, tương đương 13,7 triệu cổ phiếu. Trước khi thực hiện giao dịch, Chủ tịch HĐQT Phạm Hoàng Anh nắm 6 triệu cổ phiếu SMC, tỷ lệ 8,15%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/11 đến 20/11 theo phương thức thoả thuận.

3. Công ty cổ phần Lilama 45.3 (mã chứng khoán L43): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Mạc Thanh Hải đăng ký mua 18.200 cổ phiếu L43. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hải nắm 3.500 cổ phiếu L43, tỷ lệ 0,1%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/11 đến 10/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG): Bà Nguyễn Hồ Hương Ly là con Chủ tịch HĐQT TIG Nguyễn Phúc Long đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu TIG. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hương nắm 500 nghìn cổ phiếu TIG, tỷ lệ 0,26%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 17/11 đến 15/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.