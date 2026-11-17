Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 17/11/2026, VN-Index giảm 10,17 điểm (-0,59%) đóng cửa tại 1.726,72 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 110 mã tăng và 207 mã giảm.

Hôm nay, VN-Index chịu áp lực bán ngay từ đầu phiên trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á đồng loạt giảm, có thời điểm lùi về quanh 1.713 điểm trước khi lực cầu tại vùng hỗ trợ giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Chứng khoán hôm nay 17/11/2026, VN-Index giảm hơn 10 điểm, nhóm ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số dù có sự phân hóa trong nội bộ ngành, bên cạnh nhóm dầu khí và nhóm bất động sản. ﻿Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 14.961 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khoảng 352 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Ở chiều tác động tiêu cực, nhóm ngân hàng gây áp lực lớn nhất lên chỉ số dù có sự phân hóa trong nội bộ ngành, bên cạnh nhóm dầu khí và nhóm bất động sản. Ngược lại, lực đỡ đến từ nhóm du lịch và giải trí, dịch vụ tài chính và thực phẩm và đồ uống.

Cụ thể, các mã tạo áp lực lớn nhất tập trung phần nhiều ở VCB (-2,07%), GAS (-3,71%) và BSR (-4,72%); các mã tác động tích cực nhất gồm MCH (+1,38%), STB (+1,12%) và POW (+3,11%).

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), giá trị giao dịch tăng đáng kể so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán gia tăng song chưa xuất hiện tâm lý bán tháo. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm.

“Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, có thể giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích đến từ ACBS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán SHS cho hay, thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm mã, mặc dù vẫn có nhiều điểm tích cực ở các cổ phiếu nhóm điện.

“Hiện nay, VN-Index đang dần đi đến giai đoạn cuối của xu hướng tích lũy ngắn hạn. Trường hợp tích cực, VN-Index cần vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay và có sự đồng thuận của chỉ số VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Thanh khoản, dòng tiền vẫn trong xu hướng suy giảm.

Chưa có nhiều động lực cho thấy có thể cải thiện tốt, các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng”, SHS nhận định.