Chứng khoán hôm nay 16/11: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 16/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã chứng khoán INN): Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp đăng ký mua 50 nghìn cổ phiếu BCB. Trước khi thực hiện giao dịch, Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp nắm 782.937 cổ phiếu INN, tỷ lệ 2,9%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11 đến 14/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần DatViet VAC Group (mã chứng khoán DVV): Bà Phạm Thị Cẩm Tú là chị ruột Giám đốc Tài chính Phạm Thị Thanh Tâm đăng ký bán toàn bộ 33.765 cổ

phiếu DVV, tỷ lệ 0,03%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11 đến 27/11theo phương thức khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Đường Kon Tum (mã chứng khoán KTS): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đặng Thị Thu Hằng đăng ký mua 1.313.317 cổ phiếu KTS. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Hằng nắm 500 nghìn cổ phiếu KTS, tỷ lệ 9,86%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11 đến 10/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

4. Công ty cổ phần 397 (mã chứng khoán BCB): Bà Văn Thị Trang là con gái Ủy viên HĐQT Văn Trung Tuyến đăng ký bán toàn bộ 57 nghìn cổ phiếu BCB, tỷ lệ 1%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/11 đến 15/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.