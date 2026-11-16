Chứng khoán hôm nay 16/11/2026: VN-Index tăng nhẹ, thanh khoản suy giảm

Hôm nay, tâm lý thị trường cải thiện tốt hơn. VN-Index dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm Vingroup tăng điểm từ đầu phiên hướng đến vùng giá quanh 1.755 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản ở mức rất thấp và mức độ phân hóa mạnh. Thị trường chịu áp lực bán ở vùng giá cao, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều.

VN-Index dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm Vingroup tăng điểm từ đầu phiên hướng đến vùng giá quanh 1.755 điểm. Bảng giao dịch: VPS.

Kết phiên chứng khoán hôm nay 16/11/2026, VN-Index tăng nhẹ 1,96 điểm (+0,11%) lên mức 1.736,89 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. VN30 giảm nhẹ 0,66 điểm (-0,04%) về mức 1.844,25 điểm, dưới kháng cự quanh 1.860 điểm.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực, với 220 mã giảm giá và 101 mã tăng giá.

Ngoại trừ nhóm Vingroup, bán lẻ, thực phẩm đồ uống tăng điểm khá tốt. Hầu hết các nhóm ngành giảm điểm. Giảm điểm mạnh ở các mã trong nhóm vật liệu xây dựng, chứng khoán, bất động sản vốn hóa trung bình, công nghệ, bảo hiểm...

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm 10,5% so với phiên trước, chỉ khoảng 70% mức trung bình. Khối ngoại mua ròng nhẹ 20,6 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026, dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026.

Trong khi đó, VN30 có vùng hỗ trợ khá quan trọng quanh 1.840 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026.

“Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực với thanh khoản vẫn trong xu hướng suy giảm kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay. Chưa có nhiều động lực vượt trội cho thấy thanh khoản có thể cải thiện tốt trở lại. VN-Index, VN30 vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026.

VN-Index chịu ảnh hưởng số ít cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi chất lượng thị trường chưa cải thiện, hầu hết các nhóm ngành trong thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy trung dài hạn kéo dài. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi chất lượng và thanh khoản thị trường cải thiện”, nhóm phân tích SHS lưu ý.