Chứng khoán hôm nay 16/10/2026: VN-Index hồi phục tăng gần 10 điểm

Hôm nay, thị trường có nhịp hồi kỹ thuật sau chuỗi giảm, với lực kéo chủ yếu từ nhóm vốn hóa lớn, trong đó ngân hàng giữ vai trò dẫn dắt; nhóm bất động sản phân hóa, cho thấy dòng tiền chọn lọc theo từng doanh nghiệp.

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 16/10/2026, VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương +0,45% lên 1.705,91 điểm với 174 mã tăng và 120 mã giảm.

Chứng khoán hôm nay 16/10/2026, VN-Index hồi phục nhẹ nhưng đà tăng có dấu hiệu suy yếu về cuối phiên. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 509,8 triệu đơn vị, giá trị 10.996,3 tỷ đồng, giảm hơn 25% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 49 triệu đơn vị, giá trị 1.078 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), điểm kém tích cực là đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm và khối ngoại chưa dừng bán ròng, phản ánh lực cầu chủ động chưa thực sự quay trở lại. Vì vậy, nhịp hồi cần được xác nhận bằng sự cải thiện của dòng tiền; nhà đầu tư nên quản trị tỷ trọng, hạn chế mua đuổi và chỉ nên giải ngân thăm dò tại vùng hỗ trợ.

“Thanh khoản tiếp tục thu hẹp, thấp hơn phiên liền trước và mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Điều này hàm ý nhịp hồi phục hiện tại chưa có đủ cơ sở xác nhận sự đảo chiều xu hướng sau giai đoạn điều chỉnh.

Đáng chú ý, VN-Index đã lùi về sát vùng hỗ trợ dài hạn quanh 1.685 điểm, được xác định theo đường xu hướng nối các đáy tháng 4/2026 và tháng 8/2026. Đây có thể là vùng tạo điều kiện để chỉ số tạm thời cân bằng và giảm áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản, qua đó phản ánh mức độ tham gia của dòng tiền và sức hấp thụ áp lực bán. Trong trường hợp thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, nhịp hồi phục nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để kỳ vọng vào một xu hướng tăng bền vững hơn”, nhóm phân tích của TPS đánh giá.