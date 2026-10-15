Chứng khoán hôm nay 15/10: 8 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

8 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 15/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán SHB): Phó tổng giám đốc Nguyễn Huy Tài đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB, tăng sở hữu lên hơn 2,44 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 0,046%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 12/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Cùng thời gian và phương thức, Phó tổng giám đốc Đinh Ngọc Dũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SHB, tăng sở hữu lên gần 3,64 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 0,068%.

2. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG): Bà Vũ Thị Thu Hương là vợ Tổng Giám đốc DIG Nguyễn Quang Tín đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DIG, tăng sở hữu lên 1,159 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,14%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

3. Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán TMS): Công ty Cổ phần Vinaprint -tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tuấn, đồng thời là Thành viên HĐQT TMS; Thành viên HĐQT Lê Duy Hiệp, đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TMS, đăng ký mua 100 nghìn cổ phiếu TMS, tăng sở hữu lên hơn 1,423 triệu cổ phiếu TMS, tỷ lệ 0,77%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

4. Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán VDS): Bà Nguyễn Thanh Loan là Trợ lý Chủ tịch HĐQT VDS và là vợ Chủ tịch HĐQT VDS Nguyễn Miên Tuấn đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VDS, tăng sở hữu lên hơn 3,657 triệu cổ phiếu VDS, tỷ lệ 1,34%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

5. Công ty cổ phần KOSY (mã chứng khoán KOS): Bà Hoàng Thị Yến là em dâu Chủ tịch HĐQT KOS Nguyễn Việt Cường; em dâu Phó Tổng Giám đốc KOS Nguyễn Thị Phương Thảo đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS, tăng sở hữu lên hơn 8,032 triệu cổ phiếu KOS, tỷ lệ 3,71%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

6. Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã chứng khoán ELC): Chủ tịch HĐQT ELC Phan Chiến Thắng đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu ELC, tăng sở hữu lên gần 6,468 triệu cổ phiếu ELC, tỷ lệ 5,49%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 12/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

7. Công ty cổ phần Thế Giới Số (mã chứng khoán DGW): Thành viên HĐQT độc lập Trần Bảo Minh đăng ký bán toàn bộ 40 nghìn cổ phiếu DGW, tỷ lệ 0,02%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức khớp lệnh.

8. Công ty cổ phần Lilama 45.3 (mã chứng khoán L43): Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Mạc Thanh Hải đăng ký mua 20 nghìn cổ phiếu L43. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Hải nắm 1.700 cổ phiếu L43, tỷ lệ 0,05%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/10 đến 9/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.