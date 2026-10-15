Chứng khoán hôm nay 15/10/2026: VN-Index giảm dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm

Hôm nay, VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên hướng đến quanh 1.710 điểm và áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều.

Kết phiên chứng khoán hôm nay 15/10/2026, VN-Index giảm 6,52 điểm (-0,38%) về mức 1.698,35 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. VN30 giảm 8,73 điểm (-0,47%) về mức 1.843,71 điểm, dưới giá thấp nhất tháng 8/2026.

Chứng khoán hôm nay 15/10/2026 tiếp tục giảm điểm với thanh khoản gia tăng, VN-Index về mức 1.698,35 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. Ảnh: NĐT

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 15.043 tỷ đồng, tăng 9,5% so với phiên trước. Hệ số độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 164 mã tăng và 153 mã giảm.

Trong phiên giao dịch 15/10, lực đỡ đến từ nhóm Ngân hàng và Dịch vụ tài chính; những mã có tác động tích cực nhất đến chỉ số bao gồm: MBB (+2,84%), CTG (+0,85%), VCB (+0,36%), … Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung tại nhóm Bất động sản và Dầu khí, với VHM (-3,44%), BSR (-6,31%), GAS (-3,05%),… là những mã gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 692 tỷ đồng trên sàn TPHCM.

"Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Chưa có dự báo VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ này; Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm", Công ty Chứng khoán SHS lưu ý.

Còn theo Chứng khoán ACB, VN-Index đóng cửa dưới ngưỡng 1.700 điểm với thanh khoản tăng cao nhưng biên độ dao động hẹp, cho thấy lực mua tuy có hỗ trợ thị trường nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra tín hiệu đảo chiều hồi phục. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, ưu tiên quản trị rủi ro và chủ động cơ cấu lại danh mục; chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng khi xuất hiện những tín hiệu hồi phục rõ ràng.