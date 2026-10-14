Chứng khoán hôm nay 14/10/2026: VN-Index tiếp tục giảm về vùng 1.700 điểm

Kết phiên chứng khoán hôm nay 14/10/2026, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN30 giảm 8,55 điểm (-0,46%) về mức 1.852,44 điểm, dưới giá thấp nhất tháng 8/2026.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 128 mã tăng và 172 mã giảm. Áp lực bán mạnh ở nhóm Vingroup và các cổ phiếu đã có giai đoạn tăng giá mạnh trong nhóm Gelex, cao su thiên nhiên, ngân hàng... Các mã đã có giai đoạn giảm giá mạnh trong nhóm thủy sản, dệt may, hóa chất phân bón, xây dựng, thép, công nghệ, chứng khoán... tiếp tục phục hồi khá tích cực, với thanh khoản cải thiện.

Chứng khoán hôm nay 14/10/2026 giảm điểm phiên thứ năm liên tiếp dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn với thanh khoản tiếp tục suy yếu. Ảnh minh hoạ: Tin nhanh Chứng khoán.

Thanh khoản thị trường tăng nhẹ. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.732 tỷ đồng, tăng 4,3% so với phiên trước; tuy nhiên phần tăng chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận, trong khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt 10.412 tỷ đồng, giảm khoảng 4,3% so với phiên liền trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ mạnh quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm.

“Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 tiếp tục suy yếu dưới áp lực của số ít nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang chịu bán sau giai đoạn tăng giá mạnh. Điểm tương đối tích cực là thị trường phân hóa tốt hơn. Sau giai đoạn giảm giá kéo dài nhiều cổ phiếu đầu ngành, chất lượng khá tốt, trong các nhóm ngành như xây dựng, thép, công nghệ, hóa chất, xuất khẩu... đang hình thành vùng đáy ngắn trung hạn.

Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ trong giai đoạn kéo dài từ 2025 đến nay”, nhóm phân tích SHS nhấn mạnh.

Còn theo Công ty Chứng khoán ACB, VN-Index giằng co trong vùng 1.700 - 1.720 điểm trong suốt phiên và dần suy yếu về cuối phiên, đóng cửa tiệm cận ngưỡng 1.700 điểm khi áp lực bán gia tăng. Thanh khoản khớp lệnh giảm khoảng 4,3% so với phiên trước và thấp hơn khoảng 19% so với mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng và lực cầu chưa trở lại.

Điểm đáng chú ý là đà giảm tập trung phần nhiều ở nhóm Vingroup, trong khi phần còn lại của thị trường giao dịch tương đối cân bằng. Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động và kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và việc giữ được vùng này sẽ mang tính quyết định đối với xu hướng kế tiếp.