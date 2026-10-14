Chứng khoán hôm nay 14/10: 2 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

2 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 14/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán SBT): Thành viên HĐQT Huỳnh Bích Ngọc, là con của Chủ tịch HĐQT Đặng Huỳnh Ức My đăng ký bán 10.140.167 cổ phiếu SBT, giảm sở hữu xuống 4.309.679 cổ phiếu SBT, tỷ lệ 0,46%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/10 đến 12/11 theo phương thức thoả thuận.

Cùng thời gian và phương thức, Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công-tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc Huỳnh Bích Ngọc, đồng thời là Thành viên HĐQT SBT, đăng ký bán toàn bộ 7.304.659 cổ phiếu SBT, tỷ lệ 8,27%.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 13/10, cổ phiếu SBT giảm 0,87% và đóng cửa ở mức 22.700 đồng/cổ phiếu.

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HDB): Ông Đào Anh Minh là người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát Đào Duy Trường, đăng ký bán toàn bộ 922.823 cổ phiếu HDB, tỷ lệ 0,018%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 14/10 đến 12/11 theo phương thức khớp lệnh và hoặc thoả thuận.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 13/10, cổ phiếu HDB tăng 2,21% và đóng cửa ở mức 23.100 đồng/cổ phiếu.