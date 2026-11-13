Mở cửa thị trường hôm nay, VN-Index rung lắc, giằng co nhẹ với thanh khoản ảm đạm, dưới mức trung bình.

Trong suốt cả phiên chiều, VN-Index gần như chỉ đi ngang ngay dưới vùng tham chiếu, rồi bất ngờ lao dốc mạnh vào ít phút cuối phiên. Có thời điểm, VN-Index bị đẩy về dưới mốc 1.700 điểm trước khi bật tăng trở lại lên trên tham chiếu.

Chứng khoán hôm nay 13/11/2026, VN-Index rung lắc mạnh vào cuối phiên nhưng vẫn giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 0,01%. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Chốt phiên chứng khoán hôm nay 13/11/2026, VN-Index tăng 0,18 điểm, tương đương +0,01% lên 1.734,93 điểm với 108 mã tăng và 192 mã giảm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 656,7 triệu đơn vị, giá trị 15.137,8 tỷ đồng, tương đương so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 203 triệu đơn vị, giá trị 5.365 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung tuần này, VN-Index tăng 9,57 điểm (+0,55%). Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 74.848 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 11,0% so với tuần trước đó. Lực mua trong tuần tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản và Ngân hàng.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị khoảng 748 tỷ đồng trên sàn HOSE. Lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã FPT, STB, PNJ …; ngược lại, khối ngoại mua ròng POW, VIX, HDB…

Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho thấy: Xét về sức khỏe thị trường, tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày đạt khoảng 36,5%, đi ngang so với tuần trước, cho thấy sức khỏe thị trường chưa có sự cải thiện khi phần lớn cổ phiếu vẫn giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Nhóm Du lịch và Giải trí, Bất động sản và Ngân hàng có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi Bán lẻ và Hóa chất kém tích cực.

Trong tuần, VN-Index có thời điểm lùi về sát mốc 1.700 điểm ở phiên đầu tuần trước khi bật tăng trở lại, song nhịp hồi phục tiếp tục chững lại quanh vùng 1.750 điểm và chỉ số kết tuần tại 1.734,93 điểm.

Thanh khoản bình quân tuần giảm so với tuần trước, khối lượng khớp lệnh các phiên cuối tuần thấp hơn mức bình quân 20 phiên, đồng thời đà tăng của chỉ số tập trung chủ yếu ở VIC và nhóm ngân hàng trong khi độ rộng nghiêng về bên bán, cho thấy dòng tiền còn thận trọng và chưa lan tỏa.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm, vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm được kỳ vọng tiếp tục phát huy tác dụng. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi, có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro nếu chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm”, nhóm phân tích đến từ ACBS khuyến nghị.