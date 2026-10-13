Chứng khoán hôm nay 13/10: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 13/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (mã chứng khoán LPT): Chủ tịch HĐQT Phạm Anh Tuấn đăng ký mua 520.250 cổ phiếu LPT. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tuấn nắm 886.000 cổ phiếu LPT, tỷ lệ 7,38%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 13/10 đến 10/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã chứng khoán VC7): Bà Nguyễn Thị Hoài Thu là vợ Chủ tịch HĐQT VC7 Hoàng Trọng Đức đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu VC7. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Thu nắm 4.726.176 cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 13/10 đến 6/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư PP Enterprise (mã chứng khoán PPE): Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trương Xuân Bình đăng ký bán toàn bộ 95.200 cổ phiếu PPE, tỷ lệ 2,64%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 13/10 đến 30/10 theo phương thức thoả thuận.