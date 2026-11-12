Chứng khoán hôm nay 12/11/2026: VN-Index giảm hơn 12 điểm, áp lực từ khối ngoại

Kết phiên chứng khoán hôm nay 12/11/2026, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%) về mức 1.734,75 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. VN30 giảm 15,84 điểm (-0,85%) về mức 1.839,43 điểm, dưới kháng cự quanh 1.860 điểm.

Chứng khoán hôm nay 12/11/2026, VN-Index giảm 12,15 điểm (-0,70%) về mức 1.734,75 điểm, trên hỗ trợ 1.730 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Độ rộng trên HOSE tiêu cực, với 203 mã giảm, gần gấp đôi số mã tăng (102 mã). Nhóm dầu khí, phân bón… phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh, trong khi đa số giảm điểm, chịu áp lực bán khá đột biến ở nhóm công nghệ, chứng khoán...

Cổ phiếu FPT vẫn dẫn đầu đà giảm trong rổ bluechips khi kết phiên giảm 2,7%; tiếp đến là VPB giảm 1,8%, GAS giảm 1,6%, SSI giảm 1,5%... Cổ phiếu VIC kết phiên giảm nhẹ 0,9% nhưng tác động mạnh nhất tới thị trường khi lấy hơn 3,5 điểm của chỉ số chung.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh ở nhóm công nghệ, xây dựng. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch đạt 653,55 triệu đơn vị, giá trị 15.138 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,95% về khối lượng và tăng 9,35% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 158,6 triệu đơn vị, giá trị 4.399,5 tỷ đồng.

Khối ngoại sau 2 phiên mua ròng, bán ròng trở lại 876,2 tỷ đồng trên HOSE trong phiên hôm nay.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.730 điểm. Tuy nhiên, VN30 xu hướng ngắn hạn vẫn suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên.

“Thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận của 2 chỉ số chính. Trong trường hợp tích cực VN30 cần giữ được hỗ trợ quanh 1.835 điểm tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026; hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, suy giảm”, nhóm phân tích đến từ SHS nhấn mạnh.