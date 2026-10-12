Chứng khoán hôm nay 12/10: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 12/10. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG): Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, tăng sở hữu lên 33,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Tập đoàn CTP Group (mã chứng khoán CTP): Ông Đào Đức Diễn, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 500 nghìn cổ phiếu CTP. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Diễn nắm 616 nghìn cổ phiếu CTP, tỷ lệ 5,09%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

3. Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã chứng khoán RCL): Người được ủy quyền công bố thông tin Trần Thùy Dung đăng ký bán 76 nghìn cổ phiếu RCL. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Dung nắm 77.013 cổ phiếu RCL, tỷ lệ 0,53%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/10 đến 6/11 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.