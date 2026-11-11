Chứng khoán hôm nay 11/11/2026: VN-Index giằng co biên độ hẹp, dòng tiền thận trọng

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 11/11/2026, VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,22%) đóng cửa tại 1.746,90 điểm. Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 136 mã tăng và 157 mã giảm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 13.844 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng khoảng 83 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Chứng khoán hôm nay 11/11/2026, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp và đóng cửa tăng 3,83 điểm (+0,22%), lên 1.746,90 điểm. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm Bất động sản đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt và nhóm Ngân hàng.

Ngược lại, áp lực đến từ nhóm Thực phẩm và đồ uống, Dịch vụ tài chính và Hóa chất.

Các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở VIC (+1,32%), VHM (+0,81%) và VCB (+0,74%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: MCH (-2,58%), VPB (-1,11%) và STB (-1,72%).

Trong phiên, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp và đóng cửa nhích nhẹ, duy trì trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm. Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), thanh khoản giảm so với phiên trước và thấp hơn mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền trở nên thận trọng hơn sau phiên tăng mạnh trước đó.

“Lực đỡ chỉ số tập trung phần nhiều ở nhóm bất động sản, trong đó VIC và VHM đóng góp khoảng 6 điểm, trong khi độ rộng nghiêng về bên bán cho thấy đà tăng chưa lan tỏa ra phần lớn các nhóm cổ phiếu”, nhóm phân tích đánh giá.

Theo đó, trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm và cần thanh khoản cải thiện rõ nét hơn để có thể tiến về vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân thăm dò và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Như vậy, sau phiên tăng điểm khá tích cực với thanh khoản cải thiện ngày 10/11, thị trường chịu áp lực bán giá cao khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.750 điểm. Điểm khá tích cực của thị trường là thanh khoản giảm khi giá giảm.

Công ty Chứng khoán SHS cho rằng: “Diễn biến ngắn hạn của thị trường vẫn tương đối tích cực khi giá giảm thanh khoản giảm, giá tăng thanh khoản tăng. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tích lũy tích cực khi vượt lên giá trung bình 20 phiên.

Tuy nhiên, VN30 xu hướng ngắn hạn vẫn suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên. Thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận của 2 chỉ số chính. VN-Index đang hướng đến vùng giá 1.760 điểm - 1.780 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh, tương ứng kháng cự của đường xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay và giá cao nhất tháng 10/2026”.