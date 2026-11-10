Chứng khoán hôm nay 10/11: 3 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn

3 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn từ hôm nay 10/11. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Việc các doanh nghiệp này giao dịch cổ phiếu số lượng lớn có thể tạo ra những biến động phiên giao dịch. Danh sách các doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn hôm nay:

1. Công ty cổ phần IDICO (mã chứng khoán IDC): Ông Đặng Việt Dũng là con Tổng giám đốc Đặng Chính Trung đăng ký mua 4,4 triệu cổ phiếu IDC. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Dũng nắm 10,57 triệu cổ phiếu IDC, tỷ lệ 2,53%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/11 đến 4/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.

2. Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (mã chứng khoán TAL): Thành viên Ban Kiểm soát Lưu Thị Quỳnh Giang đăng ký mua 3 nghìn cổ phiếu TAL. Trước khi thực hiện giao dịch, bà Giang nắm 4.680 cổ phiếu TAL, tỷ lệ 0,001%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/11 đến 27/11 theo phương thức mua trực tiếp tại Tổ chức phát hành.

Cùng thời gian và phương thức, Phó Tổng Giám đốc Vũ Quốc Huy đăng ký mua 379 nghìn cổ phiếu TAL. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Huy nắm 20.691 cổ phiếu TAL, chiếm tỷ lệ 0,004%.

3. Công ty cổ phần 379 (mã chứng khoán BCB): Công ty TNHH Xây dựng Quang Thành-tổ chức có liên quan đến Giám đốc Văn Trung Tuyến, đồng thời là Ủy viên HĐQT BCB, đăng ký bán toàn bộ 1.140.000 cổ phiếu BCB, tỷ lệ 20%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 10/11 đến 9/12 theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh.