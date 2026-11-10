Chứng khoán hôm nay 10/11/2026: VN-Index tăng gần 29 điểm, dòng tiền gia tăng

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 10/11/2026, VN-Index tăng 28,75 điểm (+1,68%) đóng cửa tại 1.743,07 điểm.

Hệ số độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 221 mã tăng và 94 mã giảm.

Thanh khoản tăng so với phiên trước với giá trị giao dịch trên HOSE đạt 16.901 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng khoảng 467 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Chứng khoán hôm nay 10/11/2026 ghi nhận VN-Index tăng gần 29 điểm, đóng cửa tại mức cao nhất phiên. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Ở chiều tác động tích cực, nhóm Bất động sản đóng góp lớn nhất vào mức tăng của chỉ số, bên cạnh nhóm Ngân hàng và nhóm Dịch vụ tài chính; ngược lại, áp lực chủ yếu đến từ nhóm Dầu khí.

Cụ thể, các mã tác động tích cực nhất tập trung phần nhiều ở: VIC (+3,24%), VHM (+2,65%) và HVN (+6,78%); các mã tạo áp lực lớn nhất gồm: BSR (-1,93%), PVD (-2,91%) và DCM (-2,59%).

Trong phiên, VN-Index tăng điểm tích cực và đóng cửa tại mức cao nhất phiên, qua đó trở lại giao dịch trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm.

“Thanh khoản tăng so với phiên trước và vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền đã gia tăng tham gia khi chỉ số bật tăng từ vùng hỗ trợ. Lực kéo chỉ số tập trung phần nhiều ở nhóm bất động sản, riêng VIC và VHM đóng góp khoảng 15 điểm, cùng với việc khối ngoại quay lại mua ròng, trong khi độ rộng nghiêng hẳn về bên mua cho thấy đà tăng lan tỏa trên phần lớn các nhóm ngành”, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá.

Cũng theo ACBS: Trong ngắn hạn, việc chỉ số bật tăng từ vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm cho thấy vùng này tiếp tục phát huy tác dụng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục và rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm. Nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân thăm dò và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.780 - 1.800 điểm.

Còn theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực khi vượt lên giá trung bình 20 phiên.

“Xu hướng VN-Index đang tích cực hơn dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng và Vingroup. Ngắn hạn, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục hướng đến vùng giá 1.760 điểm - 1.780 điểm. Đây là vùng kháng cự mạnh, tương ứng kháng cự của đường xu hướng giảm giá từ tháng 9 đến nay và giá cao nhất tháng 10/2026; nhưng cần lưu ý, áp lực cung vùng giá cao có thể sẽ gia tăng trở lại”, SHS nhận xét.

Diễn biến giao dịch chứng khoán hôm nay khởi sắc khi thị trường đón nhận thông tin Ngân hàng Nhà Nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền Đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng.

“Thị trường đã phản ứng tích cực với thông tin này bên cạnh giá dầu thế giới giảm mạnh khi đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào ngày 10-11/11. Hiện tại, chất lượng ngắn hạn của thị trường đang cải thiện. Nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay”, nhóm phân tích kiến nghị.