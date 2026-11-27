Trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index đã giảm tới 57,77 điểm, là mức giảm cao nhất trong vòng hơn 4 tháng. Tín hiệu tích cực le lói phiên hôm nay, sau một chút áp lực bán lúc mở cửa, lực cầu bắt đáy đã dần xuất hiện, giúp sắc xanh dần bao phủ bảng điện tử, chỉ số được kéo vọt lên trên tham chiếu.

Trong đầu phiên sáng, đóng góp lớn cho chỉ số là các cổ phiếu bluechip, trong đó dẫn đầu là cổ phiếu VIC khi có thời điểm tăng tới gần 5%, đóng góp tới gần 20 điểm tăng cho chỉ số. Ngoài ra, các bluechip khác nổi bật còn VPB, FPT, TCB, LPB khi tăng 3-4%.

Có thời điểm, VN-Index tăng lên vùng 1.660 điểm, tương đương tăng 30 điểm chỉ sau khoảng hơn 1 giờ giao dịch. Tuy nhiên, tại đây dòng tiền tỏ ra đuối sức, VIC hạ nhiệt và không ít cổ phiếu quay lại sắc đỏ.

Chứng khoán đã lấy lại một phần những gì đã mất trong phiên giảm sâu hôm qua

Tạm dừng nghỉ trưa, sàn HOSE có 160 mã tăng và 117 mã giảm, VN-Index tăng 13,77 điểm, tương đương +0,84% lên 1.643,45 điểm. Sàn HNX có 50 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index tăng 3,03 điểm (+1,34%) lên 229,6 điểm. Trong khi UPCoM-Index giảm 0,14 điểm (-0,12%) xuống 118,3 điểm.

Phiên chiều, thị trường diễn biến giằng co, song nhìn chung độ rộng thị trường nghiêng nhiều hơn về bên mua. Đặc biệt, sự bứt phá của cổ phiếu nhóm dầu khí đóng góp quan trọng trong việc giúp chỉ số nới rộng đà tăng. Trong đó, BSR, PVD, PVX chốt phiên trong sắc tím, GAS tăng mạnh 6,6%, PLX tăng 6,2%...

Nhóm ngân hàng không quá bứt phá nhưng cũng giao dịch tương đối tích cực. Trong đó, KLB tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp; LPB tăng 4,8%; các mã MBB, TCB, ABB tăng 2,4 – 2,8%...

Dù vẫn đóng góp lớn nhất cho chỉ số, song VIC đã hạ độ cao, còn tăng 2,2%; VRE tăng 2,8%; trong khi VHM về sát tham chiếu.

Chốt phiên, sàn HOSE có 217 mã tăng, áp đảo so với 93 mã giảm. Riêng nhóm VN30 có 25 mã tăng, chỉ còn 2 mã giảm và 3 mã đứng giá. VN-Index tăng mạnh 24,22 điểm (+1,49%) lên 1.653,9 điểm.

Thanh khoản sàn HOSE ở mức tương đối thấp với tổng giá trị giao dịch 11.269 tỷ đồng, trong đó khớp lệnh 9.249 tỷ đồng.

Điểm tích cực nữa là khối ngoại quay lại mua ròng sau chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp, giá trị mua ròng đạt gần 571 tỷ đồng. FPT là mã được khối này mua ròng mạnh nhất với gần 182 tỷ đồng.

Trên HNX hôm nay có 69 mã tăng, 59 mã giảm. HNX-Index tăng 1,54 điểm (+0,68%) lên 228,11 điểm. Giá trị giao dịch đạt 583,5 tỷ đồng; khối ngoại mua ròng 62 tỷ đồng, tập trung mua PVS.

Trong khi đó, UPCoM-Index vẫn giảm nhẹ 0,22 điểm (-0,22%) xuống 118,22. Thanh khoản sàn này đạt 379 tỷ đồng, khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 5 tỷ đồng.