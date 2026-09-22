Chứng khoán hồi phục, một cổ phiếu ngân hàng giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp

Trong phiên giao dịch hôm qua, áp lực bán đã sớm xuất hiện và trên diện rộng đã khiến thị trường có phiên giao dịch không mấy tích cực sau khi được nâng hạng. VN-Index có thời điểm mất hơn 30 điểm và chốt phiên với mức giảm gần 16 điểm, lùi về dưới vùng 1.800 điểm.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 22/9, sau nhịp rung lắc nhẹ khi mở cửa, thị trường đã có tín hiệu hồi phục khi sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn vô cùng thận trọng, chủ yếu vẫn trong trạng thái thăm dò, khiến các nhóm ngành cổ phiếu chỉ tăng nhẹ.

Có thời điểm, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số bị đẩy lùi về dưới tham chiếu. Tạm dừng phiên sáng, sàn HOSE có 150 mã tăng và 132 mã giảm, VN-Index tăng 9,55 điểm (+0,53%) lên 1.809,22 điểm.

Sàn HNX có 58 mã tăng và 48 mã giảm, HNX-Index tăng 3,08 điểm (+1,12%), lên 277,46 điểm. Trong khi UPCoM-Index sáng nay giảm nhẹ 0,14 điểm (-0,11%), xuống 126,21 điểm.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng, chủ yếu trong trạng thái thăm dò

Phiên chiều, diễn biến trở nên tích cực hơn vào cuối phiên, với VN-Index có thời điểm tăng hơn 22 điểm trong phiên ATC.

Chốt phiên, chỉ số sàn HOSE tăng 17,26 điểm (+0,96%) lên 1.816,93 điểm. Trên sàn có 163 mã tăng, 123 mã giảm .

Động lực chính của chỉ số vẫn đến từ nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận 16 mã tăng, 4 mã đứng giá và 10 mã giảm. Tuy nhiên, biên độ dao động của nhóm này không quá lớn. MSN tăng mạnh nhất 3,8%, VIC tăng 3,7%, VHM tăng 1,9%, VRE tăng 1,4%...

Ở chiều ngược lại, SSB vẫn là cổ phiếu đáng chú ý nhất khi mã này có phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp do áp lực chốt lời. Trước đó, cổ phiếu này có chuỗi tăng mạnh 7 phiên, trong đó tới 3 phiên tăng trần. Các mã còn lại giảm không quá 1,8%.

Trên sàn HNX hôm nay có 58 mã tăng, 55 mã giảm. HNX-Index tăng 2,55 điểm (+0,93%) lên 276,93 điểm.

Trong khi UPCoM-Index vẫn giảm 0,22 điểm (-0,17%) xuống 126,13 điểm. Trên sàn có 103 mã tăng, 92 mã giảm.

Dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt trên 14.000 tỷ đồng, trong đó sàn HOSE khớp lệnh 539 triệu đơn vị, trị giá 12.988 tỷ đồng. Khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ trên HOSE với mức mua ròng 63 tỷ đồng.