Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Thận trọng khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Sau nhịp hồi phục mạnh, VN-Index đang tiến vào vùng giá có thể gia tăng áp lực bán. Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), chỉ số đang tiếp cận vùng kháng cự 1.768–1.778 điểm, nơi biến động có thể gia tăng khi thị trường kiểm định khả năng vượt qua áp lực cung.

Trong khi đó, VNDIRECT cho rằng đà tăng tuần qua chủ yếu phản ánh phản ứng của thị trường trước kết quả kinh doanh quý III/2026 của nhóm ngân hàng và bất động sản. Để nhịp hồi phục duy trì, dòng tiền cần lan tỏa sang các nhóm sản xuất, bán lẻ và xây dựng, thay vì tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Vùng 1.780 - 1.800 điểm vì vậy là khu vực cần theo dõi trong các phiên tới. Nếu VN-Index vượt qua vùng này với thanh khoản duy trì và dòng tiền mở rộng sang nhiều nhóm cổ phiếu, nhịp hồi phục sẽ có thêm cơ sở xác nhận. Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng trong khi chỉ số vẫn phụ thuộc vào nhóm cổ phiếu trụ, thị trường có thể rung lắc hoặc cần thêm thời gian tích lũy.

Ở góc độ định giá, nhóm ngân hàng có P/E khoảng 8,29 lần và P/B khoảng 1,38 lần; một số ngân hàng có P/E trong khoảng 4–7 lần. Tuy nhiên, các chỉ số này cần được xem xét cùng triển vọng lợi nhuận, chất lượng tài sản và rủi ro riêng của từng doanh nghiệp. Nhà đầu tư cũng cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tăng mạnh và tiến sát vùng kháng cự.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 19–23/10 với mức tăng 68,24 điểm của VN-Index, tương đương 4% so với cuối tuần trước. Sau áp lực bán trong phiên đầu tuần, chỉ số đảo chiều và tăng liên tiếp trong bốn phiên còn lại.

Trong phiên 19/10, VN-Index có thời điểm lùi về 1.689,84 điểm trước khi giằng co quanh vùng 1.680–1.690 điểm. Đáng chú ý, phiên 21/10 ghi nhận chỉ số tăng hơn 56 điểm, giúp thị trường phục hồi mạnh sau chuỗi điều chỉnh kéo dài.

Kết thúc tuần giao dịch, VN30 tăng 2,79%, lên 1.907,09 điểm; HNX-Index tăng 1,38%, đạt 262,70 điểm. Tuy nhiên, mức tăng của các chỉ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến trên thị trường khi dòng tiền tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Riêng VIC đóng góp hơn 36,7 điểm cho VN-Index trong tuần. Các mã cùng hệ sinh thái Vingroup gồm VHM, VPL và VRE lần lượt đóng góp 6,1 điểm, 2,7 điểm và khoảng 1 điểm. Nhóm ngân hàng cũng đóng vai trò nâng đỡ thị trường, với sự hỗ trợ từ LPB, TCB, ACB, BID và CTG.

STB trở thành tâm điểm trong phiên cuối tuần 23/10 khi tăng trần 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8,2 triệu đơn vị, dư mua giá trần đạt 125.300 cổ phiếu và không có dư bán. Đây là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp của cổ phiếu này, đưa vốn hóa Sacombank lên 129.137 tỷ đồng.

Dù vậy, nhiều cổ phiếu vẫn diễn biến trái chiều. VPI tăng 19,33% trong năm phiên liên tiếp, trong khi PNJ giảm 6,2%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu. VPB, BVH, FPT, SBT, HDB, VNM và HPG cũng nằm trong nhóm tạo áp lực lên VN-Index.

Xét theo ngành, bất động sản tăng 7,20%, du lịch và giải trí tăng 6,05%, hàng hóa và dịch vụ công nghiệp tăng 5,75%, dịch vụ tài chính tăng 4,19% và truyền thông tăng 3,70%. Dầu khí, xây dựng và vật liệu, bán lẻ, hóa chất đều tăng trên 3%. Ngược lại, bảo hiểm giảm 0,89% và công nghệ thông tin giảm 0,77%.

Diễn biến phiên 22/10 cũng cho thấy sự phân hóa khi VN-Index tăng khoảng 22 điểm nhưng có 174 mã giảm giá, nhiều hơn 157 mã tăng giá. Điều này cho thấy nhịp hồi phục chưa lan tỏa đồng đều, dù một số cổ phiếu trụ đã đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số.

Thanh khoản tăng là điểm tích cực trong tuần giao dịch. Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt 3.581,64 triệu cổ phiếu, tăng 22,3% so với tuần trước; giá trị giao dịch đạt 79.138,70 tỷ đồng, tăng 20,1%. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt 304,78 triệu cổ phiếu, tăng 29,7%, còn giá trị giao dịch đạt 4.320,25 tỷ đồng, tăng 26,3%.

Bình quân trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt gần 712 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tăng 22,2% so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy hoạt động mua bán sôi động hơn khi chỉ số phục hồi. Tuy nhiên, thanh khoản tăng chưa đủ để khẳng định lực cầu đã chiếm ưu thế bền vững; khả năng duy trì dòng tiền khi chỉ số tiến lên vùng giá cao hơn vẫn cần được kiểm chứng.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau 20 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại mua ròng khoảng 190 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 21/10. Đây mới là phiên mua ròng thứ hai kể từ khi chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Tính chung cả tuần, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 966,5 tỷ đồng trên HoSE, với giá trị mua vào khoảng 3.139,8 tỷ đồng và bán ra khoảng 4.106,3 tỷ đồng. Trên cả hai sàn, giá trị bán ròng vượt 1.000 tỷ đồng.

FPT, ACB và VCB nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi TCB được mua ròng 957 tỷ đồng, MSN được mua ròng 391 tỷ đồng và VIC được mua ròng 307 tỷ đồng. Vì vậy, phiên mua ròng ngày 21/10 chưa đủ để xác nhận xu hướng giao dịch của khối ngoại đã đảo chiều.

Nhịp tăng trong tuần 19 - 23/10 đã cải thiện điểm số và tâm lý thị trường sau bốn tuần giảm liên tiếp. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Khả năng duy trì thanh khoản, hấp thụ áp lực bán và mở rộng dòng tiền sang nhiều nhóm ngành sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức bền của xu hướng hồi phục.

Trong khi VN-Index phục hồi mạnh nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại về chi phí đầu tư AI, chi phí vốn và triển vọng lãi suất tiếp tục chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Nỗi lo chi phí AI phủ bóng lên Phố Wall trước tuần lễ quan trọng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm đồng loạt trong phiên 23/10, trước tuần giao dịch có nhiều báo cáo tài chính quý III và quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên, Dow Jones giảm 652,82 điểm, tương đương 1,23%, xuống 52.215,16 điểm. S&P 500 mất 0,52%, còn 7.623,68 điểm; Nasdaq Composite giảm 0,21%, xuống 25.955,34 điểm. Tính chung cả tuần, S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq giảm 0,7%, trong khi Dow Jones tăng 0,4%.

Lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư lớn cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Theo chiến lược gia Nick Giorgi tại Alpine Macro, các khoản chi tiêu vốn dự kiến lên tới 800 tỷ USD trong năm nay của nhóm tập đoàn công nghệ siêu vốn hóa đang được nhà đầu tư xem xét kỹ hơn. Trong khi đó, bà Kristina Hooper, chiến lược gia trưởng tại Man Group, cho rằng khả năng giảm đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI trong năm tới cũng khiến giới đầu tư thận trọng.

Ở diễn biến khác, cổ phiếu AT&T và T-Mobile giảm gần 8% sau thông tin SpaceX tìm kiếm hàng nghìn trạm phát sóng để xây dựng mạng di động thứ tư tại Mỹ. Cổ phiếu American Express giảm 3,7% sau thông báo cắt giảm 5% nhân sự, góp phần kéo Dow Jones đi xuống. Ngược lại, nhóm năng lượng tăng 2,5% khi giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2026, giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Tuần tới, khoảng một phần ba doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến công bố kết quả kinh doanh, trong đó Alphabet và Microsoft báo cáo ngày 28/10, Amazon vào ngày 29/10. Nhà đầu tư sẽ theo dõi kế hoạch chi tiêu vốn cho AI để đánh giá triển vọng nhóm công nghệ. Lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 hiện được dự báo tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước.

Fed cũng dự kiến công bố quyết định lãi suất ngày 28/10. Theo dữ liệu thị trường được cung cấp, nhà đầu tư nghiêng về khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất trở lại vào tháng 12/2026. Phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vì vậy sẽ là tâm điểm chú ý khi thị trường tìm kiếm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ cuối năm.