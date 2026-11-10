Chứng khoán Hòa Bình tiếp tục bị HoSE ngắt kết nối giao dịch

HOSE ngắt kết nối giao dịch với CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Ảnh: ST)

Theo HoSE, việc ngắt kết nối được thực hiện căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ban hành kèm Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2026.

Biện pháp này được áp dụng kể từ ngày 9/11/2026 và duy trì cho đến khi Chứng khoán Hòa Bình khắc phục hoàn toàn sự cố, đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để được kết nối trở lại. Hiện chưa có thời điểm cụ thể về việc khôi phục kết nối.

Đáng chú ý, HBS đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động. Tháng 10/2025, doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Cuối tháng 11/2025, hoạt động mua chứng khoán của công ty trên cả HoSE và HNX tiếp tục bị đình chỉ.

Đến ngày 3/9/2026, cổ phiếu HBS bị HNX đình chỉ giao dịch do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin.

Ngoài ra, phương án thanh lý hơn 10,22 triệu cổ phiếu thuộc 481 tài khoản khách hàng, với tổng giá trị khoảng 91,65 tỷ đồng, từng gây chú ý trên thị trường. Trước vấn đề này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình không tự ý bán thanh lý tài sản của khách hàng.