Ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HD Securities. Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

Giá IPO bằng khoảng 3 lần giá trị sổ sách

Sáng 25/11, tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026, CTCP Chứng khoán HD (HD Securities, HDS) công bố đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Trước đó, ngày 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 774/GCN-UBCK cho công ty.

HDS chào bán 121.785.476 cổ phiếu phổ thông phát hành mới, tương đương 10% vốn điều lệ sau phát hành nếu phân phối hết.

Với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán đạt khoảng 4.737,46 tỷ đồng, toàn bộ thuộc về công ty. Vốn điều lệ theo đó dự kiến tăng từ 10.960,69 tỷ đồng lên 12.178,55 tỷ đồng. Tính theo giá chào bán và tổng số cổ phiếu sau phát hành, HDS được định giá khoảng 47.400 tỷ đồng, tương đương gần 1,8 tỷ USD. Giá IPO bằng khoảng 3 lần giá trị sổ sách tại ngày 30/9/2026, khi chỉ tiêu này đạt 12.811 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30/9, HDBank là cổ đông lớn nhất của HDS với tỷ lệ sở hữu 90%. Nếu toàn bộ cổ phiếu chào bán được phân phối và HDBank giữ nguyên số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ này sẽ giảm còn khoảng 81%. Sau IPO, HDS có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), với mốc dự kiến vào tháng 1/2027 theo lộ trình được lãnh đạo công ty chia sẻ trước đó.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc đến 13h ngày 14/12/2026. Mức đặt cọc bằng 10% giá trị đăng ký mua. Khối lượng đăng ký tối thiểu là 100 cổ phiếu và phải là bội số của 100. Nhà đầu tư được phân bổ cổ phiếu hoàn tất thanh toán trong ngày 15/12.

Dành hơn 2.842 tỷ đồng để mở rộng cho vay ký quỹ

Theo phương án sử dụng vốn, HDS dự kiến dành hơn 2.842 tỷ đồng, tương đương 60% số tiền huy động, để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ. Công ty phân bổ khoảng 474 tỷ đồng cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và hơn 1.421 tỷ đồng để đầu tư giấy tờ có giá. Khoản đầu tư này được chia đều cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Cho vay ký quỹ là mảng đã tăng nhanh trước đợt IPO. Dư nợ của HDS tăng từ 5.288 tỷ đồng cuối quý II lên 10.746 tỷ đồng tại ngày 30/9, hơn gấp đôi sau một quý. Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu đạt 14.041 tỷ đồng, khoảng bốn lần mức đầu năm.

Chủ tịch HDS đặt mục tiêu phát triển ngân hàng đầu tư toàn diện

Chia sẻ tại hội nghị, ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HD Securities, cho biết doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành ngân hàng đầu tư (investment bank) toàn diện, đồng thời xây dựng nền tảng giao dịch thông minh dựa trên dữ liệu và AI.

Khởi đầu từ lĩnh vực trái phiếu, HDS đã có 20 năm hoạt động. HDBank tham gia đầu tư từ năm 2021 và nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% vào tháng 5/2026, đưa HDS trở thành công ty con của ngân hàng.

Theo ông Điền, khả năng tiếp cận khoảng 50 triệu khách hàng trong hệ sinh thái HDBank và các đơn vị liên quan tạo dư địa để HDS phát triển dịch vụ môi giới, cho vay ký quỹ và quản lý gia sản. Về công nghệ, công ty đã đưa vào vận hành ứng dụng HDInvest Super App, cùng các công cụ như Alpha Hunter để phân tích dữ liệu và đưa ra gợi ý đầu tư, Fin OMS-Pro để hỗ trợ đặt lệnh và M-Bond phục vụ giao dịch trái phiếu.

Đến năm 2030, HDS hướng tới vị trí dẫn đầu về nền tảng giao dịch thông minh, tốc độ tăng trưởng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và ứng dụng AI trong quản trị. Công ty đặt mục tiêu giữ vị trí thứ hai trong mảng ngân hàng đầu tư trên thị trường vốn nợ và vào nhóm ba công ty dẫn đầu ở mảng ngân hàng đầu tư trên thị trường vốn chủ sở hữu, cũng như về quy mô lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và cho vay ký quỹ.

HDS cũng đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép thành lập công ty chứng khoán con tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương này vào tháng 4/2026.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng gấp 1,7 lần cả năm 2025

Ông Nguyễn Hà Quỳnh, Tổng giám đốc HD Securities cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, HDS ghi nhận doanh thu 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Riêng hoạt động ngân hàng đầu tư mang về 1.102 tỷ đồng, chiếm 36,5% doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt khoảng 1.800 tỷ đồng, tăng 269% so với cùng kỳ và gấp 1,7 lần cả năm 2025. Kết quả này tương đương 66% mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 2.717 tỷ đồng của năm 2026. Biên lợi nhuận sau thuế đạt gần 60%.

Theo ông Quỳnh, mô hình kinh doanh, bộ máy quản trị tinh gọn và đầu tư vào số hóa, tự động hóa là những yếu tố giúp công ty mở rộng quy mô. Sau khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu gần 33%/năm trong giai đoạn 2023–2026, HDS đặt mục tiêu nâng mức này lên 53%/năm trong giai đoạn 2027–2030.

Để đạt mục tiêu, công ty tập trung vào bốn mảng kinh doanh. Ở mảng ngân hàng đầu tư, HDS đặt mục tiêu doanh thu 5.214 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép 32%/năm. Với môi giới và quản lý gia sản, công ty dự kiến khai thác tệp khách hàng trong hệ sinh thái để từng bước vào nhóm 10, rồi nhóm 5 công ty dẫn đầu về thị phần môi giới. Riêng môi giới dự kiến đóng góp khoảng 39% doanh thu vào năm 2030.

Ở mảng kinh doanh nguồn vốn, HDS tập trung vào trái phiếu và các sản phẩm đầu tư, đồng thời phát triển dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho khách hàng có nhu cầu quản lý gia sản. Với tự doanh, công ty phân bổ phần lớn vốn vào trái phiếu và dành một phần nhỏ cho cổ phiếu của các doanh nghiệp mà đội ngũ đầu tư am hiểu.