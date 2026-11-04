Chứng khoán HD (HDS): Chốt giá IPO 38.900 đồng, định giá doanh nghiệp vượt mốc 1,8 tỷ USD

Huy động gần 4.737,5 tỷ đồng rót vào mảng cho vay ký quỹ và tự doanh

Ngày 02/11, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (mã chứng khoán HDS) đã ban hành nghị quyết thông qua việc thay đổi nhiều nội dung quan trọng trong phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Công ty xác định giá chào bán chính thức là 38.900 đồng cho mỗi cổ phiếu áp dụng đối với gần 121,8 triệu đơn vị. Tổng số tiền dự kiến huy động được từ đợt phát hành này đạt mức gần 4.737,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân bổ nguồn vốn mới, Chứng khoán HD dự kiến sử dụng gần 2.842,5 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Hơn 473,5 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Khoản tiền hơn 1.421,2 tỷ đồng còn lại được công ty sử dụng để đầu tư vào các loại giấy tờ có giá, chia đều tỷ trọng cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Toàn bộ nguồn tiền khổng lồ này sẽ được đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian từ quý 4 năm 2026 đến hết quý 2 năm 2027.

Để hiện thực hóa kế hoạch trên, ban lãnh đạo công ty đã phê duyệt hồ sơ đăng ký IPO để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đợt phát hành lần này có sự tham gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI trong vai trò tư vấn hồ sơ kiêm đại lý phân phối, cùng sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) ở vị trí đại lý phân phối. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trong quý 4 năm 2026 theo đúng tiến độ, Chứng khoán HD sẽ nâng quy mô vốn điều lệ từ gần 10.961 tỷ đồng lên gần 12.179 tỷ đồng. Mức giá chào bán mới cũng trực tiếp xác lập định giá doanh nghiệp đạt 47.375 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,84 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành. Cùng với quá trình IPO, công ty sẽ nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc đăng ký giao dịch trên UPCoM trong trường hợp chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn niêm yết.

Dấu ấn ban lãnh đạo mới và xu hướng niêm yết của nhóm công ty chứng khoán

Trước khi tiến đến bước ngoặt IPO, Chứng khoán HD đã trải qua quá trình tăng vốn mạnh mẽ trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5 năm 2026. Công ty đã phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng cho mỗi đơn vị dành cho cổ đông hiện hữu, qua đó đưa vốn điều lệ áp sát ngưỡng 11.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu hiện tại cho thấy Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đang là công ty mẹ nắm giữ 90% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Trong các nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát hành gần đây, người trực tiếp thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành là Chủ tịch Vũ Hữu Điền. Ông Điền là nhân vật từng trực tiếp tham gia điều hành thương vụ IPO và niêm yết của Chứng khoán VPBankS (VPX) vào cuối năm 2025. Sau khi rời khỏi Hội đồng quản trị VPBankS vào tháng 4 năm 2026, ông Điền lập tức gia nhập Chứng khoán HD và đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch để chèo lái kế hoạch gọi vốn của doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua cũng ghi nhận sự sôi động từ các kế hoạch gọi vốn và niêm yết của nhiều công ty chứng khoán khác. Điển hình như Chứng khoán LPS đã chốt giá 30.000 đồng cho mỗi cổ phiếu trong đợt IPO hoàn tất vào tháng 5 và tháng 6 năm 2026, chuẩn bị cho việc niêm yết trên HOSE. Các tổ chức khác như Chứng khoán Kafi cũng lên kế hoạch IPO 125 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng cho mỗi đơn vị để chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE, hay Chứng khoán Capital (CASC) kỳ vọng chào bán tối đa 12 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng cho mỗi đơn vị kết hợp mục tiêu đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán lớn nhất cả nước.