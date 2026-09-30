Chứng khoán HD dự thu tối thiểu gần 1.500 tỷ đồng từ IPO

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CTCP Chứng khoán HD (HDS), ngày 29/9, công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán gần 121,8 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý 4/2026, đồng thời triển khai hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Số cổ phiếu này tương đương 11,1111% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ khoảng 10.960,69 tỷ đồng lên khoảng 12.179 tỷ đồng.

Giá chào bán chính thức chưa được xác định nhưng không thấp hơn 12.252 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026. Với mức giá tối thiểu này, HDS có thể thu về khoảng 1.492,1 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới dự kiến được phân bổ cho ba nhóm hoạt động. Trong đó, 60% dành cho cho vay giao dịch ký quỹ (margin), 10% dùng cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và 30% đầu tư vào giấy tờ có giá. Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến từ quý 4/2026 đến hết quý 2/2027.

Kế hoạch IPO được đưa ra sau khi HDS trải qua đợt tăng vốn mạnh trong năm nay. Vốn điều lệ của công ty đã tăng từ 1.461 tỷ đồng lên gần 11.000 tỷ đồng sau các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 5/2026.

Cùng thời điểm tăng vốn, HDBank đã hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại HDS từ 51% lên 90%, trở thành cổ đông tổ chức duy nhất của công ty và đưa HDS trở thành công ty con của ngân hàng.

Quy mô hoạt động của HDS cũng đã gia tăng đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm nay, HDS ghi nhận tổng doanh thu 1.888 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.472 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 2,4 lần và 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tại cuối tháng 6 đạt 20.265 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm.

Về kế hoạch niêm yết, HDS sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HoSE đồng thời với hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, doanh nghiệp cam kết hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết trong vòng 30 ngày.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện niêm yết trên HOSE, HDS sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.