Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cp, quy mô doanh nghiệp gần 2 tỷ USD

Hội đồng quản trị (HĐQT) HDS vừa thông qua một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt giá chào bán ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 là 12.811 đồng. Như vậy, giá IPO cao gấp hơn 3 lần giá trị sổ sách.

Với gần 122 triệu cổ phiếu dự kiến chào bán, HDS ước tính có thể thu về hơn 4.737 tỷ đồng nếu toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thành công.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Nếu lấy mức giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu làm cơ sở, HDS được định giá khoảng 47.375 tỷ đồng, tương đương 1,84 tỷ USD.

Về phương án sử dụng vốn, HDS dự kiến dành 60% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin); 15% để đầu tư trái phiếu Chính phủ; 15% đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và 10% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Trong trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thực tế thu được vẫn được phân bổ theo các tỷ lệ tương ứng với từng mục đích sử dụng nêu trên.

Ngoài nguồn vốn từ IPO, HDS cho biết có thể huy động thêm thông qua vay các tổ chức tín dụng, định chế tài chính, phát hành trái phiếu hoặc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và đối tác.

HDS cũng dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Sau khi kết thúc đợt IPO, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết theo quy định sau khi hoàn tất IPO, HDS cam kết thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM.

Tại ngày 30/6/2026, HDS có một cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB), nắm giữ 90% vốn điều lệ.

Cuối tháng 10, HĐQT HDS bầu ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước đó, ông được bầu làm thành viên độc lập HĐQT.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HDS đạt hơn 3.018 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2.241 tỷ đồng, tăng 265%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.804 tỷ đồng, tăng 270%.

Năm 2026, HDS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.