Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đã chính thức công bố thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong đó có chốt giá cổ phiếu IPO, cùng phương án sử dụng vốn huy động.

Điểm đáng chú ý trong phương án là mức giá chào bán được quy định cụ thể ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tính theo BCTC quý gần nhất. Cụ thể, theo báo cáo tài chính Quý III/2026, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu Chứng khoán HD đang ở mức 12.811 đồng.

Theo đó, nếu phát hành thành công hơn 121,7 triệu cổ phiếu ở mức giá trên, tổng số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán là hơn 4.737 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được công ty phân bổ và sử dụng từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027 nhằm phục vụ các hoạt động kinh doanh trọng điểm.

Cụ thể, khoản đầu tiên là 2.842 tỷ đồng (60% vốn) sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Khoản thứ hai hơn 473,7 tỷ đồng (10%) được dành để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán. Khoản 30% còn lại, tương đương hơn 1.421 tỷ đồng được phân bổ vào hoạt động đầu tư giấy tờ có giá. Trong đó, 15% dùng cho việc đầu tư trái phiếu chính phủ và 15% còn lại dùng cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Phương án sử dụng vốn của HDS từ Quý IV/2026 đến hết Quý II/2027 (Ảnh chụp màn hình).

Trường hợp số tiền huy động thực tế không đạt mức kỳ vọng, công ty đặt ra tỉ lệ ưu tiên sử dụng vốn tương ứng theo tỉ trọng nêu trên và sẽ chủ động tìm kiếm các nguồn vốn hợp pháp khác như vay từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu hoặc huy động từ các nhà đầu tư chiến lược để bảo đảm triển khai kế hoạch kinh doanh đã hoạch định.

Đối với phần vốn tạm thời nhàn rỗi chưa sử dụng hết, Hội đồng quản trị có kế hoạch phân bổ vào tiền gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại với kỳ hạn dưới 6 tháng theo đúng tỉ lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Kế hoạch IPO của HDS diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của công ty tăng trưởng ấn tượng trong năm 2026. Theo báo cáo tài chính quý III/2026 mới được công bố, doanh thu hoạt động của HDS đạt 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động và chi phí tài chính, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 769,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 615,25 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, chứng khoán HD đạt 3.018,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, công ty mang về tổng lợi nhuận trước thuế lên tới 2.240,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.803,64 tỷ đồng.

HDS đặt mục tiêu năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 3.375 tỷ đồng. Theo đó, sau 3 quý, HDS đã hoàn thành lần lượt 64% và 66% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2026.