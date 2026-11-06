Chứng khoán Hàn Quốc năm 2027 đối mặt bài toán dòng vốn ngoại và bất ổn tài khóa toàn cầu

Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Trong báo cáo triển vọng thường niên năm 2027 mang tên “Nền kinh tế nút thắt”, bộ phận chiến lược đầu tư thuộc Trung tâm Nghiên cứu của NH Investment & Securities cho rằng diễn biến thị trường trong năm sẽ phụ thuộc vào điều kiện huy động vốn toàn cầu cũng như mức độ đánh giá đối với khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Theo phân tích của công ty, trong quý I/2027, chỉ số KOSPI có khả năng tăng nhờ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, điều kiện huy động vốn thuận lợi hơn và các chính sách nâng cao giá trị cổ đông. Sang quý II, thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm do những rủi ro chính trị và tài khóa tại châu Âu cùng với việc đánh giá lại triển vọng lãi suất toàn cầu.

Đến quý III, áp lực giảm được dự báo gia tăng trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán về tài khóa và thị trường đánh giá hiệu quả thương mại hóa của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, quý IV có thể chứng kiến sự phục hồi khi bất ổn tài khóa cuối năm dịu bớt và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp trở nên rõ ràng hơn.

Ông Kim Byung-yeon, Giám đốc phụ trách chiến lược đầu tư của NH Investment & Securities, nhận định những biến số bên ngoài như tình hình chính trị ở châu Âu hay các vấn đề tài khóa của Mỹ sẽ làm gia tăng biến động trên thị trường. Theo ông, tiêu chí đánh giá tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và điều kiện huy động vốn sẽ tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.

Về triển vọng nửa đầu năm 2027, NH Investment & Securities cho rằng chi phí vốn có thể giảm nhờ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường, còn được gọi là “Fed Put”. Công ty nhận định sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, nguy cơ xuất hiện các cuộc đối đầu chính trị kéo dài có thể giảm bớt, kéo theo việc thu hẹp phần bù rủi ro chiến tranh trong giá dầu và làm giảm kỳ vọng lạm phát.

Ông Kim cho rằng nếu Fed đánh giá cao tác động của AI đối với năng suất lao động và xu hướng giảm lạm phát dài hạn, cơ quan này có thể nới lỏng lập trường thắt chặt tiền tệ, qua đó tạo điều kiện cho lãi suất thực giảm.

Đối với thị trường Hàn Quốc, báo cáo cho rằng chỉ cần triển vọng lợi nhuận hiện tại được duy trì, niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường cũng có thể được củng cố. Ông Kim dẫn các trường hợp trong các năm 2017, 2021 và 2024, khi dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của năm hiện tại gần tương đồng với ước tính đầu năm của năm kế tiếp, thị trường chứng khoán thường tăng trong nửa đầu năm.

NH Investment & Securities cũng dự báo các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các quỹ hưu trí và quỹ đầu tư dài hạn toàn cầu, có thể gia tăng tỷ trọng đầu tư vào Hàn Quốc vào đầu năm 2027. Công ty cho rằng xu hướng nâng cao giá trị cổ đông cùng với sự cải thiện niềm tin vào lợi nhuận doanh nghiệp và thay đổi trong chính sách cổ tức có thể giúp giảm hiện tượng “chiết khấu Hàn Quốc”, từ đó hỗ trợ dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo các vấn đề tài khóa có thể trở thành tâm điểm rủi ro trong nửa cuối năm. Năm 2027 là năm diễn ra bầu cử tổng thống tại Pháp, đồng thời chỉ còn một năm trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khiến các vấn đề ngân sách và nợ công có khả năng gắn chặt hơn với các yếu tố chính trị.

Ông Kim nhận định tại Pháp, ngay cả sau cuộc bầu cử tổng thống, tình trạng bế tắc lập pháp do cục diện ba phe trong Quốc hội có thể tiếp tục kéo dài, đồng thời tạo áp lực tăng lãi suất và làm gia tăng nguy cơ hạ bậc tín nhiệm. Trong khi đó, tại Mỹ, nếu các cuộc đàm phán về trần nợ công và cắt giảm thâm hụt ngân sách kéo dài, lãi suất dài hạn sẽ chịu áp lực tăng. Báo cáo dự kiến thời điểm Mỹ có thể đối mặt nguy cơ cạn nguồn thanh toán nghĩa vụ nợ, còn gọi là “X-date”, vào cuối năm 2027.

Trong bối cảnh đó, NH Investment & Securities cho rằng động lực tăng trưởng của thị trường trong nửa cuối năm có thể suy yếu, đồng thời chiến lược đầu tư cần tập trung hơn vào khả năng sinh lời so với chi phí vốn. Ông Kim nhấn mạnh trong giai đoạn chi phí vốn gia tăng, mức độ tin cậy vào lợi nhuận doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Báo cáo cũng lưu ý tốc độ tăng xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc, vốn có tương quan chặt chẽ với tốc độ tăng chi tiêu vốn (CapEx) của các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu, có thể chậm lại trong nửa cuối năm 2027 sau khi đạt đỉnh vào năm 2026.

Liên quan đến AI, NH Investment & Securities cho rằng những lo ngại về tín dụng đối với các doanh nghiệp AI hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát và cuộc cách mạng AI chưa đi đến giai đoạn đỉnh điểm. Theo ông Kim, dù một số doanh nghiệp riêng lẻ như CoreWeave hoặc các quỹ đầu tư bất động sản trung tâm dữ liệu xuất hiện tín hiệu rủi ro, đây chủ yếu là vấn đề của từng doanh nghiệp chứ chưa lan rộng thành nguy cơ hệ thống. Các chỉ số dẫn dắt về tín dụng hiện vẫn nằm trong vùng ổn định.

Báo cáo đánh giá AI hiện mới ở giai đoạn bùng nổ ban đầu trong chu kỳ phát triển của một cuộc cách mạng công nghệ. Nếu các doanh nghiệp AI tiếp tục tạo ra tăng trưởng năng suất mang tính cấu trúc, các khoản đầu tư hiện nay có thể chuyển hóa thành nguồn tạo dòng tiền trong tương lai.

NH Investment & Securities so sánh cuộc cách mạng AI tạo sinh với các cuộc cách mạng công nghệ lớn trong lịch sử, gồm cuộc Cách mạng Công nghiệp năm 1771, cuộc cách mạng đường sắt năm 1829, cuộc cách mạng thép và điện năm 1875, cuộc cách mạng dầu mỏ và ô tô năm 1908 và cuộc cách mạng công nghệ thông tin năm 1971.

Dựa trên các mô hình lịch sử, công ty cho rằng làn sóng AI khởi phát từ khoảng năm 2023 có thể bước vào giai đoạn định giá tăng nóng trong thập niên 2030-2040, trước khi đối mặt nguy cơ điều chỉnh trong giai đoạn từ năm 2040 đến năm 2051. Tuy nhiên, NH Investment & Securities nhấn mạnh đây chỉ là cách diễn giải và giả định mang tính tham khảo, không phải dự báo thống kê chính xác, và thời điểm điều chỉnh thực tế vẫn còn nhiều bất định.