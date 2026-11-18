Sau phiên giảm hơn 10 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục chứng kiến áp lực bán áp đảo trên diện rộng, trong khi lực mua dè dặt. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến giao dịch khá ảm đạm.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 9,69 điểm (-0,56%) xuống 1.717,03 điểm; HNX-Index giảm 0,32 điểm (-0,13%) xuống 248,28 điểm; UPCoM-Index giảm 0,99 điểm (-0,81%) xuống 121,51 điểm.

Giao dịch chứng khoán không mấy sôi động trong những phiên gần đây

Trong phiên chiều, áp lực bán bất ngờ dâng cao ngay trước phiên ATC, có lúc đẩy VN-Index giảm gần 50 điểm khi hàng loạt cổ phiếu lớn bị bán mạnh. Tại đây, một nhiều lệnh mua đã được kích hoạt, giúp chỉ số hồi phục trở lại.

Dù vậy, chốt phiên, VN-Index vẫn ghi nhận mức giảm sâu 23,71 điểm (-1,37%) xuống 1.703,01 điểm. Trên sàn có tới 272 mã giảm, trong khi chỉ có 64 mã tăng.

Riêng nhóm VN30 có tới 26 mã giảm, 2 mã đứng giá và 2 mã tăng. LPB là mã giảm mạnh nhất khi mất tới 4,6%, tiếp đến là SHB, FPT, GVR, VPB… giảm trên dưới 3%. Ở chiều ngược lại, SAB giao dịch tích cực nhất cũng chỉ tăng 1,4%.

Thanh khoản sôi động hơn một chút sau nhịp giảm sâu, nhưng tổng khối lượng giao dịch cũng chỉ đạt chưa đầy 772 triệu đơn vị, giá trị 17.454 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh vỏn vẹn chưa đầy 11.200 tỷ đồng.

Trên sàn HNX hôm nay có 116 mã giảm, trong khi 25 mã tăng. HNX-Index giảm 5,87 điểm (-2,36%) xuống 242,73 điểm. Khối lượng giao dịch gần 55 triệu đơn vị, giá trị 702,6 tỷ đồng.

UPCoM-Index giảm 1,38 điểm (-1,13%) xuống 121,12 điểm với 137 mã giảm, 80 mã tăng. Khối lượng giao dịch đạt gần 27 triệu đơn vị, giá trị 615 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại tiêu cực khi khối này đẩy mạnh bán ròng, với tổng giá trị lên tới hơn 1.150 tỷ đồng. FPT và VIC là hai mã bị khối này bán ròng mạnh nhất, với giá trị lần lượt là 225 tỷ đồng và 186 tỷ đồng. Tiếp đến là MBB, VCB, VHM, SHB, HPG…