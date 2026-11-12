Chứng khoán giảm điểm, khối ngoại bất ngờ bán ròng hơn 900 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 12-11 với diễn biến phân hóa giữa các sàn. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), áp lực bán gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm sau hai phiên tăng liên tiếp.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản chiều 12-11. Ảnh: VietstockFinance

Kết phiên, VN-Index giảm 12,15 điểm, tương ứng 0,7%, xuống 1.734,75 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 216 mã giảm giá, trong đó có 4 mã giảm sàn; số cổ phiếu tăng giá là 107 mã, gồm 8 mã tăng trần.

Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 653,55 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 15.138,35 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 482,58 triệu cổ phiếu, giá trị 10.347,32 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt hơn 170,98 triệu cổ phiếu, tương ứng 4.791,03 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại đảo chiều sau hai phiên mua ròng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng hơn 900 tỷ đồng. FPT là cổ phiếu chịu áp lực lớn nhất khi bị bán ròng gần 450 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong danh sách bán ròng mạnh gồm KDH với 107,08 tỷ đồng, STB với 98,74 tỷ đồng, SHB với 56,21 tỷ đồng và VIC với 35,74 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HDB dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị hơn 60 tỷ đồng. MSN được mua ròng 41,06 tỷ đồng, CTD đạt 28,3 tỷ đồng và VHM đạt 23,72 tỷ đồng.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu. FPT giảm 2,65%; GEX giảm 1,79%, GEE giảm 2,97%, HVN giảm 2,22%, HPG giảm 1,41% và BVH giảm 2,01%. Nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép khi BID giảm 1,08%, SHB giảm 1,35%, VPB giảm 1,79%, EIB giảm 1,22%, MBB giảm 1,03% và TCB giảm 1,37%. Một số mã như STB, LPB và NAB vẫn giữ được sắc xanh.

Tại nhóm bất động sản, VIC giảm 0,9%, VHM giảm 0,48%; trong khi KDH, VRE, VPI, SJS và NLG tăng khoảng 1%. Nhóm chứng khoán tiếp tục phân hóa, trong đó VCK giảm 2,28%, VND giảm 2,68%; VIX, SSI, TCX, ORS và VCI đồng loạt giảm trên 1%.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng 0,89 điểm, tương ứng 0,35%, lên 256,62 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 0,32 điểm, tương ứng 0,26%, xuống 121,25 điểm.

Như vậy, phiên ngày 12-11 ghi nhận sự suy yếu của VN-Index trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm và khối ngoại quay lại bán ròng mạnh. Dòng tiền vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, chưa cho thấy sự lan tỏa đủ rộng để tạo lực đỡ cho chỉ số.