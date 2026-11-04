Chứng khoán giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.700 điểm

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên 3/11, đánh mất mốc 1.700 điểm sau 4 phiên đi xuống liên tiếp. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 3/11 với diễn biến trái chiều giữa các nhóm cổ phiếu. Dù lực cầu xuất hiện tại nhóm thép, ngân hàng và chứng khoán, sức ép từ một số mã vốn hóa lớn vẫn khiến VN-Index giảm 11,1 điểm, tương đương 0,65%, xuống 1.699,62 điểm.

Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số, với tổng mức giảm hơn 67 điểm so với cuối phiên 28/10. Diễn biến này đưa VN-Index trở lại dưới ngưỡng 1.700 điểm, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index đi xuống

Mở cửa phiên 3/11, VN-Index dao động quanh tham chiếu và có thời điểm tăng lên 1.713,02 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số lùi xuống mức thấp nhất 1.696,23 điểm trước khi đóng cửa tại 1.699,62 điểm.

Đáng chú ý, mức giảm của VN-Index không phản ánh hoàn toàn diễn biến của phần lớn cổ phiếu trên thị trường. Sàn HoSE ghi nhận số mã tăng và giảm tương đối cân bằng, trong khi nhiều nhóm ngành vẫn duy trì sắc xanh.

VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 12,8 điểm của VN-Index, vượt mức giảm chung của chỉ số. BSR, GAS, VPB và BVH cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực.

Nhóm bất động sản giảm khoảng 2,17%, với các mã VIC, VHM, NVL, KDH và PDR đi xuống. Cổ phiếu năng lượng giảm 1,63%, còn nhóm bảo hiểm chịu áp lực mạnh hơn, giảm trên 3%.

Ở chiều ngược lại, HPG tăng 4,17%, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Các mã HSG, NKG và một số cổ phiếu nguyên vật liệu khác cũng tăng giá, giúp nhóm này trở thành điểm sáng của phiên giao dịch.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa khi STB, CTG, MBB, MSB và OCB tăng, trong khi VCB, BID, VPB và HDB giảm.

Đáng chú ý, chỉ số VN30 tăng 2,19 điểm, tương đương 0,12%, lên 1.815,6 điểm. Diễn biến trái chiều giữa VN30 và VN-Index cho thấy áp lực giảm điểm tập trung vào một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến chỉ số chung.

Thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Cùng với diễn biến giảm điểm, dòng tiền trên thị trường cũng suy yếu đáng kể.

Giá trị giao dịch cổ phiếu thuộc rổ VN-Index trên HoSE đạt khoảng 12.940 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với phiên 2/11. Riêng giá trị khớp lệnh đạt khoảng 10.500 tỷ đồng, giảm hơn 34%.

Thanh khoản giảm trong bối cảnh thị trường tiếp tục điều chỉnh cho thấy hoạt động giao dịch thận trọng, dòng tiền mua vào chưa đủ mạnh để tạo sự đảo chiều rõ nét.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 502 tỷ đồng trên HoSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ tám liên tiếp.

Áp lực bán tập trung tại MBB với gần 255 tỷ đồng, VCB hơn 219 tỷ đồng và VIC khoảng 114 tỷ đồng. Các mã GMD và BID cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng kể.

Ngược lại, HPG dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 227 tỷ đồng, tiếp đến là SHB khoảng 125 tỷ đồng, VHM hơn 119 tỷ đồng và TCB trên 103 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,87 điểm, tương đương 0,35%, lên 251,42 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,1 điểm lên 122,05 điểm.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Toàn cảnh phiên 03/11/2026

Chỉ số, biến động 5 phiên, thanh khoản và dòng tiền

VN-Index 1.699,62 ▼ 11,10 điểm (-0,65%)

GTGD HoSE 12.939,64 Đơn vị: Tỷ đồng

Khối ngoại HoSE -502,18 Bán ròng - tỷ đồng

Các chỉ số 5 phiên gần nhất Dòng tiền

Diễn biến các chỉ số

So sánh tỷ lệ tăng, giảm trong phiên 3/11. Di chuột vào cột để xem chi tiết.

Giảm Tăng

VN-Index HoSE

-0,65% 1.699,62 điểm

VN30 HoSE

+0,12% 1.815,60 điểm

HNX-Index HNX

+0,35% 251,42 điểm

HNX30 HNX

+0,78% 424,83 điểm

UPCoM-Index UPCoM

+0,08% 122,05 điểm

Điểm nhấn: VN-Index giảm 0,65%, trong khi VN30, HNX-Index, HNX30 và UPCoM-Index đều tăng. Áp lực giảm tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

VN-Index: 5 phiên giao dịch gần nhất

Biến động từng phiên so với phiên liền trước, từ 28/10 đến 3/11/2026.

Giảm Tăng

28/10 Thứ Tư

+0,27% 1.766,65

29/10 Thứ Năm

-0,62% 1.755,61

30/10 Thứ Sáu

-0,80% 1.741,62

02/11 Thứ Hai

-1,77% 1.710,72

03/11 Thứ Ba

-0,65% 1.699,62

Giảm trong 4 phiên liên tiếp -67,03 điểm

Mức đóng cửa 03/11 1.699,62

VN-Index giảm liên tiếp từ ngày 29/10 đến 3/11, mất mốc 1.700 điểm. Phiên 2/11 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong chuỗi 5 phiên được thể hiện.

Thanh khoản và dòng tiền

Giá trị giao dịch HoSE và hoạt động mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài.

Giá trị giao dịch HoSE

Đơn vị: Tỷ đồng - gồm khớp lệnh và thỏa thuận.

Phiên 02/11 18.577,22

Phiên 03/11 12.939,64

Thanh khoản HoSE giảm khoảng 30,35% so với phiên 2/11.

Giao dịch khối ngoại ngày 03/11

HoSE - Giá trị mua, bán gồm giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Mua vào 1.921,06 tỷ

Bán ra 2.423,24 tỷ

Giá trị bán ròng 502,18 tỷ

Xu hướng Phiên bán ròng thứ 8

Cổ phiếu nổi bật trong giao dịch khối ngoại

Giá trị mua, bán ròng qua khớp lệnh, đơn vị: Tỷ đồng.

Mua ròng

HPG +227,2

SHB +125,4

VHM +119,1

Bán ròng

MBB -254,9

VCB -219,1

VIC -114,5

Dữ liệu chốt phiên 03/11/2026. Nguồn: HoSE, HNX, Stockbiz và tổng hợp dữ liệu thị trường. Các thanh chỉ số thể hiện tỷ lệ biến động, không so sánh giá trị điểm tuyệt đối. Giá trị giao dịch khối ngoại ròng toàn HoSE bao gồm cả giao dịch thỏa thuận.

Mốc 1.700 điểm tiếp tục là tâm điểm

Sau bốn phiên giảm liên tiếp, diễn biến của VN-Index cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn điều chỉnh, dù một số nhóm cổ phiếu đã xuất hiện lực cầu trở lại.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), áp lực giảm trong phiên 3/11 chủ yếu đến từ VIC. Tuy nhiên, xu hướng điều chỉnh của chỉ số đã hình thành từ vùng 1.780 điểm, thay vì chỉ xuất hiện trong một phiên giao dịch.

BSC lưu ý khả năng VN-Index tiếp tục kiểm định vùng đáy gần nhất quanh 1.689 điểm trong những phiên tiếp theo.

Ở chiều tích cực, việc nhóm thép, một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán tăng giá cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại những mã có diễn biến riêng.

Bước vào phiên giao dịch ngày 4/11, khả năng giữ và lấy lại mốc 1.700 điểm tiếp tục là yếu tố đáng chú ý. Bên cạnh diễn biến của các cổ phiếu vốn hóa lớn, sự cải thiện của thanh khoản và hoạt động giao dịch khối ngoại sẽ là những tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định của thị trường.