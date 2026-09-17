Chứng khoán Funan (FNS) thay loạt lãnh đạo, chuẩn bị tăng gấp đôi vốn điều lệ

Ngày 15/9, HĐQT FNS vừa thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Đoan Thùy khỏi vị trí Tổng Giám đốc và ông Phan Văn Thắm khỏi chức Kế toán trưởng.

Sau đó, bà Thùy được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng, trong khi ông Huỳnh Minh Tuấn được giao đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Đáng chú ý, 4/5 thành viên HĐQT FNS nhiệm kỳ 2024-2029 đã gửi đơn từ nhiệm. Trong tháng 8, bà Gao Yue và ông Li Weibin lần lượt xin rút khỏi HĐQT. Đến ngày 14/9, bà Đỗ Thị Anh Minh – Chủ tịch HĐQT – và bà Nguyễn Thị Đoan Thùy cũng có đơn từ nhiệm.

Tại BKS, cả 3 thành viên gồm bà Phạm Thị Thùy Trâm, bà Lê Thị Hải Thanh và bà Võ Dương Khánh Ly đều đã nộp đơn xin từ nhiệm.

Danh sách ứng viên dự kiến thay thế các vị trí trên hiện chưa được FNS công bố.

Trong bối cảnh đó, HĐQT FNS đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 vào ngày 27/10. Một trong những nội dung trọng tâm tại đại hội là kiện toàn lại bộ máy quản trị, bao gồm việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cùng 3 thành viên BKS.

Bên cạnh vấn đề nhân sự, FNS dự kiến sửa đổi điều lệ công ty theo hướng chuyển Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc. Nếu được thông qua, ông Huỳnh Minh Tuấn sẽ đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác tại ĐHĐCĐ bất thường là phương án thay đổi tên doanh nghiệp.

Theo đó, FNS dự kiến đổi tên từ CTCP Chứng khoán Funan thành CTCP Chứng khoán LIVA, tên viết tắt LIVAS.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông của FNS đang có sự hiện diện lớn của CTCP LIVA Capital.

Theo công bố ngày 15/9, LIVA Capital đang sở hữu 26,265 triệu cổ phiếu FNS, tương ứng 56,7173% vốn điều lệ và là cổ đông lớn nhất của công ty. Đứng thứ hai là bà Lê Thị Hồng với 16,66 triệu cổ phiếu, tương đương 35,975% vốn. Như vậy, hai cổ đông này đang nắm tổng cộng hơn 92% vốn điều lệ của FNS.

Cùng với việc thay đổi thương hiệu và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, FNS cũng trình cổ đông phương án tăng vốn quy mô lớn.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán hơn 46,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối toàn bộ số cổ phiếu dự kiến, FNS có thể thu về khoảng 463,1 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027.

Hiện vốn điều lệ của FNS ở mức khoảng 463,1 tỷ đồng. Nếu phương án được cổ đông thông qua và phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng gấp đôi lên hơn 926 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền dự kiến huy động, FNS dự kiến dành 430 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và tự doanh chứng khoán. Nguồn vốn này có thể được sử dụng để đầu tư chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu theo quy định, đồng thời phục vụ hoạt động kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và các loại chứng khoán khác được phép đầu tư.

Khoảng 33,1 tỷ đồng còn lại dự kiến được sử dụng cho các mục đích khác, trong đó có đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm và thanh toán các chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh.

CTCP Chứng khoán Funan có tiền thân là CTCP Chứng khoán Miền Nam (MNSC), được thành lập ngày 27/6/2008.

Năm 2011, công ty tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, sau đó đổi tên thành CTCP Chứng khoán Phương Nam (PNS). Đến tháng 2/2018, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành CTCP Chứng khoán Funan và đến tháng 6 cùng năm chính thức sử dụng mã viết tắt FNS. Tháng 1/2022, FNS nâng vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 463,1 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, 6 tháng đầu năm 2026, FNS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6,17 tỷ đồng, giảm 16,38% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận đã thực hiện trong kỳ đạt 5,37 tỷ đồng, tăng 61,24% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận chưa thực hiện chỉ còn 796 triệu đồng, giảm mạnh 80,3%.

FNS cho biết lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do doanh thu hoạt động đạt 64,9 tỷ dồng chỉ tăng 0,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 2,42%, còn doanh thu môi giới chứng khoán giảm 17,13%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, thị trường chứng khoán có nhiều biến động khiến nhà đầu tư thận trọng, hạn chế giao dịch, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu môi giới. Đối với hoạt động tự doanh, FNS cũng chủ động hạ tỷ trọng đầu tư ghi nhận kết quả đầu tư trong kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 9,34% và 5,23% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức cải thiện này chưa đủ bù đắp sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận chưa thực hiện. Kết quả, lợi nhuận chưa thực hiện giảm 80,3%, trong khi lợi nhuận đã thực hiện tăng 61,24%, khiến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 của FNS vẫn giảm 16,38% so với cùng kỳ.