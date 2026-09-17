Chứng khoán Funan (FNS): Thay hàng loạt lãnh đạo cấp cao, lên kế hoạch đổi tên và tăng vốn gấp đôi

Cải tổ toàn diện bộ máy điều hành và Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan công bố ngày 14/09 đã thông qua hàng loạt quyết định thay đổi cơ cấu nhân sự chủ chốt. Cụ thể, từ ngày 15/09, công ty chính thức miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Đoan Thùy và Kế toán trưởng đối với ông Phan Văn Thắm. Vị trí Tổng giám đốc mới được giao cho ông Huỳnh Minh Tuấn đảm nhiệm. Sau khi rời ghế điều hành cao nhất, bà Thùy được phân công tiếp nhận vị trí Kế toán trưởng của công ty.

Biến động nhân sự không chỉ diễn ra ở ban điều hành mà còn lan rộng ra toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trước đó, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của 4 trên tổng số 5 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 đến 2029. Các cá nhân xin rút lui bao gồm bà Gao Yue và ông Li Weibin nộp đơn trong tháng 08, tiếp nối là bà Nguyễn Thị Đoan Thùy và Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Thị Anh Minh nộp đơn vào ngày 14/09 vừa qua. Tại Ban kiểm soát, toàn bộ ba thành viên gồm bà Phạm Thị Thùy Trâm, bà Lê Thị Hải Thanh và bà Võ Dương Khánh Ly cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm. Đến nay, danh sách các ứng viên thay thế vào bộ máy lãnh đạo vẫn chưa được doanh nghiệp công bố.

Để kiện toàn bộ máy, Hội đồng quản trị đã chốt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần một năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 27/10. Cuộc họp sẽ tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, đồng thời bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị và ba thành viên Ban kiểm soát. Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi điều lệ hoạt động, trong đó có nội dung chuyển giao quyền Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Tổng giám đốc. Theo cấu trúc mới này, tân Tổng giám đốc Huỳnh Minh Tuấn dự kiến sẽ đảm nhận vai trò đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Kế hoạch đổi tên thành Chứng khoán LIVA và tăng mạnh quy mô vốn

Một nội dung trọng tâm khác sẽ được đệ trình tại kỳ đại hội sắp tới là việc thay đổi thương hiệu doanh nghiệp. Công ty dự kiến xin ý kiến cổ đông thông qua việc đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán LIVA, với tên viết tắt là LIVAS. Cùng với việc thay tên đổi họ, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch nâng cao năng lực tài chính bằng phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ lên mức hơn 926 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn sẽ được thực hiện thông qua việc chào bán hơn 46,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Kế hoạch phát hành dự kiến diễn ra từ quý 4 năm 2026 đến hết quý 1 năm 2027. Với mức giá chào bán được xác định là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, Chứng khoán Funan ước tính thu về hơn 463 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên phân bổ vào hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, mua tín phiếu và phục vụ mảng tự doanh cổ phiếu, trái phiếu cùng các công cụ chứng khoán khác trên thị trường.

Nhìn lại lịch sử hoạt động, doanh nghiệp có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Miền Nam được thành lập vào ngày 27/06/2008. Trong năm 2011, công ty thực hiện đợt tăng vốn điều lệ đầu tiên từ 40 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam. Đến tháng 02/2018, thương hiệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan bắt đầu được sử dụng và chính thức chốt mã viết tắt FNS vào tháng 06 cùng năm. Lần tăng vốn gần nhất diễn ra vào tháng 01/2022 khi doanh nghiệp nâng quy mô từ 340 tỷ đồng lên 463,1 tỷ đồng để làm bàn đạp cho kế hoạch mở rộng lên hơn 926 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại.