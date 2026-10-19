Chứng khoán EVS lỗ hơn 42 tỷ đồng trong quý III/2026, xóa sạch lãi của nửa đầu năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (UPCoM: EVS) ghi nhận khoản lỗ sau thuế 42 tỷ đồng trong quý III/2026, trái ngược với mức lãi 4,92 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động sụt giảm mạnh, trong khi hoạt động tự doanh chuyển sang thua lỗ, khiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đảo chiều sau nửa đầu năm có lãi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu hoạt động của EVS đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chi phí hoạt động ở mức 41,59 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí hoạt động khiến EVS chịu áp lực lớn về lợi nhuận. Sau khi tính thêm chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản mục liên quan, công ty lỗ trước thuế 52 tỷ đồng. Khoản lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gần 10 tỷ đồng giúp thu hẹp mức lỗ sau thuế xuống còn 42 tỷ đồng.

Diễn biến của hoạt động tự doanh là một trong những nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh quý III/2026 của EVS kém tích cực. Trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 4,52 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lãi từ đánh giá lại danh mục FVTPL giảm từ 72,48 tỷ đồng trong quý III/2025 xuống còn chưa đến 1 tỷ đồng trong quý III/2026. Ở chiều ngược lại, công ty ghi nhận 26 tỷ đồng lỗ đánh giá lại các tài sản tài chính.

Doanh thu môi giới chứng khoán của EVS giảm mạnh (Ảnh: EVS).

Hoạt động mua bán chứng khoán cũng chưa tạo ra nguồn thu đủ bù đắp chi phí. Trong quý, EVS ghi nhận lỗ từ bán tài sản tài chính FVTPL khoảng 7,29 tỷ đồng. Tính chung, chênh lệch giữa lãi và lỗ FVTPL khiến hoạt động tự doanh ghi nhận mức lỗ ròng 32 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi gần 20 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Không chỉ tự doanh, các mảng kinh doanh còn lại cũng thu hẹp đáng kể. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt khoảng 554 triệu đồng, giảm 90%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu còn 1,29 tỷ đồng, giảm 71,6%.

Trong khi đó, chi phí môi giới vẫn ở mức 2,19 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần doanh thu từ hoạt động này. Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 12 tỷ đồng, còn chi phí lãi vay đạt hơn 5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, EVS đạt 296 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 41% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu không đi kèm sự cải thiện tương ứng về lợi nhuận.

Kết thúc 9 tháng, EVS lỗ trước thuế 3,23 tỷ đồng và lỗ sau thuế 2,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lần lượt lãi 11,15 tỷ đồng và 7,38 tỷ đồng.

Kết quả này phản ánh mức độ biến động lớn giữa các quý. Sau khoản lỗ lớn trong quý I/2026 và kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý II/2026, mức lỗ hơn 42 tỷ đồng của quý III/2026 đã khiến lợi nhuận lũy kế của doanh nghiệp quay trở lại vùng âm.

Theo kế hoạch năm 2026, EVS đặt mục tiêu doanh thu hoạt động gần 123 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế sau 9 tháng đã vượt kế hoạch năm, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận khi kết quả chuyển sang âm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của EVS đạt 2.175 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tài sản ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể giữa các khoản mục.

Giá trị tài sản tài chính FVTPL tăng từ 914 tỷ đồng đầu năm lên 1.380 tỷ đồng vào cuối quý III/2026, tương đương mức tăng gần 51%. Khoản mục này chiếm khoảng 63% tổng tài sản của công ty.

Trong danh mục này, cổ phiếu niêm yết có giá trị thị trường khoảng 1.200 tỷ đồng; cổ phiếu chưa niêm yết có giá trị hợp lý khoảng 179 tỷ đồng. Báo cáo tài chính không nêu chi tiết các mã cổ phiếu niêm yết mà công ty đang nắm giữ.

Ở chiều ngược lại, khoản phải thu từ bán tài sản tài chính giảm từ 1.144 tỷ đồng đầu năm xuống còn 574 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Hoạt động cho vay ký quỹ cũng tiếp tục thu hẹp. Tại ngày 30/9, dư nợ margin của EVS còn 36,62 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu năm. Ngoài ra, công ty ghi nhận 23 tỷ đồng phải thu khó đòi từ hoạt động này và đã trích lập dự phòng tương ứng gần như toàn bộ giá trị khoản phải thu.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của EVS đạt 1.976 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong khi đó, vay ngắn hạn giảm từ 310 tỷ đồng xuống 177 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản vay cuối kỳ được ghi nhận là vay cá nhân.