Chứng khoán EVS dính phạt 200 triệu đồng vì báo cáo sai lệnh

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với CTCP Capella Quảng Nam và CTCP Chứng khoán EVS.

Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch (Ảnh: Chứng khoán EVS).

Cụ thể, theo Quyết định số 544 CTCP Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch.

Theo báo cáo ban đầu của Chứng khoán EVS, tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, Công ty xác định tỷ lệ này lần lượt chỉ còn 177,5% và 178,87%.

Cùng với mức phạt tiền, Chứng khoán EVS bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định.

Quyết định xử phạt được ban hành theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Đối với CTCP Capella Quảng Nam, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 85 triệu đồng theo Quyết định số 543/QĐ-XPHC do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, Capella Quảng Nam không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu không được gửi gồm báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2021 và bán niên năm 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022; cùng tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022.

Ngoài việc không gửi một số tài liệu theo quy định, Capella Quảng Nam còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với nhiều tài liệu.

Trong đó có báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính bán niên năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021 và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Doanh nghiệp cũng công bố không đúng thời hạn thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu CQN.BOND.2020.