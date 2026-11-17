Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao tại Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán EVS (mã cổ phiếu: EVS) vừa chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/11/2026. Theo phân công ông Vũ Mạnh Tiến sẽ thực hiện các công việc do Hội đồng Quản trị giao phó đồng thời chịu trách nhiệm theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ông Tiến sinh năm 1963 tại Hưng Yên và hiện đang trực tiếp nắm giữ 16 triệu cổ phiếu EVS tương đương 9,71% vốn điều lệ của công ty.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra vào chiều ngày 29/10/2026 Chứng khoán EVS đã tiến hành kiện toàn dàn lãnh đạo. Cổ đông công ty đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hải theo đơn xin từ nhiệm cá nhân.

Ở chiều ngược lại đại hội đã bầu ông Trần Nguyễn Minh Quân làm thành viên Hội đồng Quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2030. Ông Quân sinh năm 1996 có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và gia nhập EVS từ năm 2022. Tại đây ông từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Khách hàng định chế từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2024, Giám đốc chiến lược từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2026, Phó Tổng Giám đốc trong tháng 8 và 9/2026, hiện giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ tháng 9/2026.

Ông Quân đang sở hữu trực tiếp 8 triệu cổ phiếu EVS tương ứng tỷ lệ 4,85%. Ông cũng tham gia quản trị tại nhiều tổ chức khác như Công ty TNHH Ô tô An Dân Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên, Công ty Cổ phần G Automobile, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Cho thuê Xe ô tô An Hòa Phát. Sau đợt kiện toàn này cơ cấu Hội đồng Quản trị của EVS hiện bao gồm Chủ tịch Nguyễn Hải Châu, Phó Chủ tịch Vũ Mạnh Tiến cùng các thành viên là bà Đỗ Thị Hồng Hải, ông Vũ Hải Anh và ông Trần Nguyễn Minh Quân.

Gia hạn khoản phải thu hàng trăm tỷ đồng và kết quả kinh doanh sụt giảm

Bên cạnh công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông Chứng khoán EVS còn thông qua việc gia hạn khoản nợ phải thu đối với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tiến Thành đến ngày 30/06/2027. Tính đến ngày 30/09/2026 Công ty Tiến Thành vẫn còn phải thanh toán số tiền gần 519 tỷ đồng cho EVS. Khoản nợ này được bảo đảm bằng 51,9 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản mã cổ phiếu MNXC.

Khoản phải thu trên xuất phát từ giao dịch bán 59.937 trái phiếu mã CLACH2124001 và 24.717 trái phiếu mã CLACH2125002 cho Công ty Tiến Thành. Đây là các lô trái phiếu do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành vào năm 2021 và hiện tại đã đáo hạn không còn lưu hành trên thị trường. Cùng với đó cổ đông công ty cũng tán thành chủ trương tái cơ cấu hoạt động cắt giảm chi phí và triển khai cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Về bức tranh tài chính Chứng khoán EVS ghi nhận kết quả không mấy khả quan trong quý III/2026 với mức lỗ sau thuế hơn 42 tỷ đồng. Hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi của EVS đều ghi nhận sự suy giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó mảng tự doanh đóng vai trò trọng tâm đã báo lỗ gần 33 tỷ đồng trái ngược với khoản lãi hơn 19 tỷ đồng đạt được vào cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 doanh thu hoạt động của công ty đạt 296,5 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ. Dù doanh thu tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lại âm hơn 2 tỷ đồng trong khi 9 tháng đầu năm trước công ty lãi hơn 7 tỷ đồng. Kết quả này khiến EVS đang bị bỏ lại rất xa so với kế hoạch lợi nhuận gần 6 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm 2026.