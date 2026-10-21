Chứng khoán DSC lãi trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý III

CTCP Chứng khoán DSC ghi nhận hơn 4,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2026. (Ảnh minh họa)

CTCP Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4,1 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm hơn 97,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này diễn ra trong bối cảnh doanh thu hoạt động suy giảm, trong khi chi phí tại một số mảng kinh doanh gia tăng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu hoạt động của DSC đạt 160,9 tỷ đồng, giảm hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt hơn 53,8 tỷ đồng, giảm 53%. Đáng chú ý, lãi bán tài sản FVTPL chỉ đạt hơn 600 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 85 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lỗ từ các tài sản FVTPL lên tới 55,4 tỷ đồng, khiến công ty ghi nhận lỗ gộp ở hoạt động này.

Mảng môi giới chứng khoán cũng ghi nhận kết quả kém khả quan. Doanh thu nghiệp vụ môi giới đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, trong khi chi phí môi giới ở mức 18,7 tỷ đồng, khiến DSC lỗ gộp hơn 3 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 73,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 640 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sự suy giảm tại các mảng đóng góp doanh thu lớn cùng với chi phí hoạt động tăng mạnh và chi phí tài chính tăng hơn 67% đã tác động đến lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, DSC đạt hơn 96,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 66% so với cùng kỳ. Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng trong cả năm, công ty mới thực hiện được 27% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của DSC đạt 6.823 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản FVTPL đạt 3.064 tỷ đồng, chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi trị giá 2.550 tỷ đồng; các khoản cho vay đạt 2.800 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty có hơn 210 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), giảm còn bằng một nửa so với đầu năm.