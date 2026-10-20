Chứng khoán DSC (DSC) báo lãi quý 3 lao dốc 98%, tự doanh và môi giới đồng loạt sụt giảm

Lợi nhuận bốc hơi mạnh do tự doanh và môi giới đi lùi

Trong quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã DSC) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 161 tỷ đồng, giảm 38% so với mức gần 260 tỷ đồng của quý 3 năm 2025. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ còn vỏn vẹn 4,2 tỷ đồng, giảm tới 98% so với mức 168 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt hơn 4 tỷ đồng, sụt giảm 97%.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm kết quả kinh doanh quý 3 đến từ mảng tự doanh. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chỉ đạt gần 54 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản lãi bán tài sản tài chính FVTPL rơi thẳng đứng từ hơn 85 tỷ đồng xuống chỉ còn khoảng 604 triệu đồng, tương ứng mức sụt giảm hơn 99%.

Ngược lại, công ty phải ghi nhận khoản lỗ do đánh giá lại danh mục tài sản tài chính FVTPL lên tới 55 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản hoàn nhập 3 tỷ đồng của năm ngoái. Việc đánh giá lại danh mục khiến tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp phình to 93%, vọt lên mức 75 tỷ đồng mặc dù chi phí môi giới chứng khoán đã được tiết giảm đáng kể. Hoạt động môi giới cũng ghi nhận sự suy yếu rõ rệt khi doanh thu mảng này chỉ đạt 15 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ.

Điểm sáng hiếm hoi trong quý 3 đến từ nguồn thu cho vay và phải thu khi duy trì mức tăng trưởng 4%, đạt gần 74 tỷ đồng. Khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng gần 29%, mang về hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng vọt 67% lên 69 tỷ đồng do áp lực chi phí lãi vay, cộng hưởng với chi phí quản lý công ty tăng 11% lên hơn 12 tỷ đồng đã bào mòn phần lớn lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán DSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 492 tỷ đồng, giảm khoảng 5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ đồng, giảm gần 67% so với mức 291 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025, kéo lợi nhuận sau thuế lùi về mốc 78 tỷ đồng.

Quy mô tài sản thu hẹp, dư nợ cho vay duy trì tỷ trọng lớn

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng tài sản của Chứng khoán DSC ghi nhận hơn 6.823 tỷ đồng, giảm khoảng 237 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Sự sụt giảm quy mô tài sản phản ánh quá trình tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư và nguồn vốn của công ty trong kỳ hoạt động vừa qua.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản cho vay hiện đang chiếm tỷ trọng lớn với giá trị đạt hơn 2.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.885 tỷ đồng hồi đầu năm. Danh mục tài sản tài chính FVTPL có giá trị hơn 3.064 tỷ đồng, giảm khoảng 255 tỷ đồng so với đầu kỳ. Cùng với đó, danh mục đầu tư HTM ghi nhận giá trị hơn 210 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 432 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2025.

Về phía nguồn vốn, doanh nghiệp đang duy trì dư nợ vay ngắn hạn ở mức khoảng 3.680 tỷ đồng, giảm gần 259 tỷ đồng so với đầu năm. Việc thu hẹp quy mô nợ vay ngắn hạn cho thấy doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh đòn bẩy tài chính để tối ưu hóa chi phí vốn trong điều kiện thị trường chứng khoán gặp nhiều biến động.