Chứng khoán DSC báo lãi quý III giảm 97%, mới hoàn thành 27% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) vừa công bố giải trình kết quả kinh doanh quý III/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 4,15 tỷ đồng, giảm hơn 97% so với mức 134,25 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế còn hơn 4,41 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt khoảng 134,25 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động của DSC đạt 160,95 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ, tương ứng giảm gần 98,74 tỷ đồng. Trong khi nguồn thu suy giảm, các khoản chi phí chủ yếu lại gia tăng, tạo sức ép lớn lên lợi nhuận.

Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 93%, lên 75,69 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 67%, đạt 69,29 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11%, lên 12,52 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 38%, còn khoảng 702 triệu đồng.

Xét theo từng mảng kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận, hoạt động tự doanh là một trong những nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh của DSC suy giảm mạnh. Theo đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 53,8 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL chỉ còn hơn 600 triệu đồng, giảm hơn 99% so với mức trên 85 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khoản lỗ do đánh giá lại danh mục tài sản tài chính FVTPL lên tới khoảng 55,4 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi khoảng 3 tỷ đồng ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này khiến hoạt động FVTPL không còn đóng góp tích cực như cùng kỳ, đồng thời làm gia tăng áp lực lên chi phí hoạt động của công ty.

Mảng môi giới chứng khoán cũng ghi nhận kết quả kém khả quan. Doanh thu môi giới trong quý III/2026 đạt khoảng 15,4 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ, trong khi chi phí môi giới ở mức 18,7 tỷ đồng. Như vậy, riêng nghiệp vụ này ghi nhận lỗ gộp hơn 3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động cho vay và phải thu vẫn duy trì tăng trưởng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt khoảng 73,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng gần 29%, lên hơn 7 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 640 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng ở một số mảng chưa đủ bù đắp sự suy giảm của hoạt động tự doanh và môi giới, cũng như áp lực chi phí gia tăng.

Đáng chú ý, toàn bộ 69,29 tỷ đồng chi phí tài chính trong quý III của DSC là chi phí lãi vay, tăng hơn 67% so với cùng kỳ. Đây tiếp tục là khoản chi phí đáng kể trong bối cảnh doanh thu hoạt động đi xuống.

Kết quả kinh doanh của DSC theo từng quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DSC ghi nhận doanh thu hoạt động gần 492 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 96,6 tỷ đồng, giảm gần 67% so với mức 291 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 78 tỷ đồng.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 356 tỷ đồng trong năm 2026, DSC mới thực hiện được khoảng 27% kế hoạch sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DSC đạt hơn 6.823 tỷ đồng, giảm khoảng 237 tỷ đồng, tương đương gần 3,4% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, danh mục tài sản tài chính FVTPL đạt hơn 3.064 tỷ đồng, giảm khoảng 255 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, danh mục này chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi, với giá trị khoảng 2.550 tỷ đồng; phần còn lại là cổ phiếu niêm yết, trị giá hơn 540 tỷ đồng.

Các khoản cho vay đạt hơn 2.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 2.885 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, danh mục đầu tư HTM còn hơn 210 tỷ đồng, chưa bằng một nửa mức khoảng 432 tỷ đồng cuối năm 2025.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay ngắn hạn của DSC vào cuối tháng 9 ở mức khoảng 3.680 tỷ đồng, giảm gần 259 tỷ đồng so với đầu năm. Dù quy mô vay đã thu hẹp, chi phí lãi vay vẫn tăng mạnh trong quý III, cho thấy áp lực chi phí vốn tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo bảng công bố về tài sản của DSC và tài sản quản lý theo cam kết, giá trị tài sản tài chính của nhà đầu tư lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) đạt hơn 15.705 tỷ đồng, tăng khoảng 36,9% so với mức hơn 11.469 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tài sản tài chính được tự do chuyển nhượng đạt gần 14.178 tỷ đồng, tăng 26,7%.

Đáng chú ý, tài sản tài chính bị hạn chế chuyển nhượng tăng mạnh từ khoảng 97,2 tỷ đồng lên hơn 1.338 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản tài chính bị phong tỏa, tạm giữ giảm từ hơn 107,4 tỷ đồng xuống còn khoảng 34,3 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9, tiền gửi của khách hàng tại DSC ở mức hơn 288,1 tỷ đồng, giảm 16,7% so với mức gần 345,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi phục vụ giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý giảm còn hơn 288 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 15,9%.

Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán còn khoảng 112 triệu đồng, giảm mạnh so với hơn 3,3 tỷ đồng ở kỳ trước. Khoản phải trả nhà đầu tư về tiền gửi giao dịch chứng khoán cũng giảm 16,7%, xuống còn hơn 288,1 tỷ đồng.