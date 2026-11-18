VN-Index mở cửa trong sắc đỏ và duy trì dưới tham chiếu trong suốt phiên 18/11. Đáng chú ý, lực bán tăng mạnh sau 14h, có thời điểm chỉ số rơi hơn 50 điểm, đánh mất mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, thị trường sau đó hồi phục vào cuối phiên và đóng cửa với mức giảm 23,71 điểm, tương ứng 1,37%, xuống 1.703,01 điểm.

Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, chỉ số đã mất gần 34 điểm và tiến sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Sàn HoSE bao trùm sắc đỏ với 267 mã giảm, chỉ 61 mã tăng. Áp lực bán tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường gần như không có nhóm ngành đủ sức tạo đối trọng. VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 4,8 điểm của VN-Index. VCB, VHM và VPB lần lượt lấy đi khoảng 2,2 điểm, 1,7 điểm và 1,2 điểm.

Nhóm dầu khí tiếp tục điều chỉnh mạnh sau phiên giảm trước đó. Hàng loạt cổ phiếu như BSR, GAS, PVD, PVS đều giảm sâu.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi xu hướng giảm chung khi VCB, VPB, LPB và nhiều mã khác chìm trong sắc đỏ.

Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Trong nhóm công nghệ, FPT giảm 3,2%, chịu sức ép bán mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài.

Nhóm chứng khoán giao dịch kém tích cực với nhiều cổ phiếu giảm mạnh như ORS giảm 4,3%, EVS giảm 4,1%, VCI giảm 2,3%. Các mã khác như SSI, SHS cùng giảm 1,5%.

Nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp hầu hết giảm điểm như GEE, GEX giảm lần lượt 3,5% và 2,7%; MSR giảm tới 8,3%; HPG cũng mất khoảng 2,6%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như SAB, KDH, HVN, MCH, FRT, POW, OCB, HAG và DMX vẫn giữ được sắc xanh. Tuy nhiên, mức đóng góp khá khiêm tốn, không đủ bù đắp áp lực từ các cổ phiếu trụ.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,87 điểm (-2,36%) xuống 242,73 điểm. UpCom-Index giảm 1,38 điểm, xuống 121,12 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là thanh khoản thị trường nhích lên trong phiên giảm sâu. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn vượt 18.500 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục gia tăng áp lực khi bán ròng hơn 1.150 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng HoSE bị bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng. FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với 226 tỷ đồng, sau đó là VIC với 186 tỷ đồng và MBB với 88 tỷ đồng.

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.152 tỷ đồng trên toàn thị trường, riêng sàn HoSE khoảng 1.114 tỷ đồng.