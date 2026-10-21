Chứng khoán DNSE (DSE) đạt 1.300 tỷ doanh thu 9 tháng, quy mô khách hàng cán mốc 2 triệu tài khoản

Doanh thu 9 tháng vượt 1.300 tỷ đồng, dư nợ cho vay ký quỹ neo cao

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán DSE) đạt 1.302,9 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Mảng đóng góp lớn nhất vào cơ cấu nguồn thu là lãi từ các khoản cho vay và phải thu với 531 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 33%. Các mảng kinh doanh cốt lõi khác cũng ghi nhận sự khởi sắc, trong đó lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 301,5 tỷ đồng, tăng 41%, và doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 324,3 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Tính riêng trong quý 3 năm 2026, doanh thu hoạt động của công ty đạt 454,6 tỷ đồng. Nguồn thu chủ lực tiếp tục đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu với gần 195 tỷ đồng, tăng 14%, kết hợp cùng khoản lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 108,1 tỷ đồng, tăng 26%. Tính đến thời điểm cuối quý 3, tổng dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của công ty duy trì ở mức 6.445 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản tại ngày 30 tháng 9 năm 2026 ghi nhận mức 15.783,6 tỷ đồng.

Về hiệu quả sinh lời, lợi nhuận trước thuế quý 3 của công ty đạt gần 60 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 43 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 135,8 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết kết quả lợi nhuận chịu tác động trực tiếp từ sự sụt giảm thanh khoản chung trên thị trường và biến động của chỉ số VN Index. Những yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động môi giới, tự doanh và làm gia tăng chi phí trích lập dự phòng. Tổng chi phí 9 tháng đầu năm của công ty đã tăng 62% so với cùng kỳ, trong đó nhóm chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất và chi phí đi vay tăng đến 55%.

Kỷ lục thị phần phái sinh và liên tục nâng cấp hạ tầng công nghệ

Hoạt động mở rộng tệp khách hàng của Chứng khoán DNSE ghi nhận dấu ấn lớn khi chính thức chạm mốc 2 triệu tài khoản chứng khoán trong tháng 9 năm 2026. Con số này cao gấp đôi so với quy mô ghi nhận vào tháng 1 năm 2025. Việc thu hút thêm 1 triệu tài khoản chỉ trong khoảng 20 tháng đưa tỷ lệ tài khoản do công ty quản lý lên mức tương đương một phần bảy tổng số tài khoản chứng khoán trên toàn thị trường.

Ở mảng môi giới chứng khoán phái sinh, công ty tiếp tục khẳng định thế mạnh khi đạt 26,62% thị phần trong quý 3 theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Kết quả này tăng 1,24 điểm phần trăm so với quý liền trước, xác lập mức cao nhất kể từ khi công ty gia nhập thị trường và đánh dấu 8 quý liên tiếp tăng trưởng để củng cố vững chắc vị trí top 2.

Đi kèm với việc gia tăng thị phần, công ty liên tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ tài chính phục vụ nhu cầu giao dịch chủ động của nhà đầu tư cá nhân. Gần đây, doanh nghiệp đã ra mắt công cụ Kiểm thử chiến thuật giúp nhà đầu tư xây dựng và đánh giá phương pháp giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử. Công ty cũng triển khai hệ thống DNSE MCP kết nối trợ lý trí tuệ nhân tạo với kho dữ liệu, cho phép phân tích chiến thuật bằng ngôn ngữ tự nhiên. Việc liên tục nâng cấp hạ tầng giao dịch giúp doanh nghiệp đáp ứng khối lượng lệnh ngày càng cao và củng cố lợi thế cạnh tranh về công nghệ.