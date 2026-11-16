Chứng khoán đầu tuần mới chìm trong sắc đỏ

Phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ. Ảnh: HOSE

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần 16-11 diễn ra ảm đạm. Dòng tiền suy yếu trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư kém tích cực khiến thanh khoản sụt giảm mạnh.

VN-Index tăng điểm chủ yếu nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ như VIC, MCH, DMX, LPB, VHM… Trong đó, riêng cổ phiếu VIC tăng 2,1%, đóng góp hơn 8 điểm cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghệ thông tin, công nghiệp, tiện ích, nguyên vật liệu… đều có số mã giảm chiếm ưu thế.

Riêng nhóm cổ phiếu tiêu dùng thiết yếu vẫn ghi nhận nhiều mã giữ được sắc xanh như MCH tăng 5,26%, BAF tăng 1,29%, DBC tăng 2,18%; HAG, MSN, SBT tăng gần 1%.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trên sàn HOSE, nhưng giá trị giảm mạnh, chỉ còn gần 21 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng gần 21 tỷ đồng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,96 điểm (0,11%), lên 1.736,89 điểm, với 101 mã tăng, 220 mã giảm và 51 mã đứng giá. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,07 điểm (0,03%), xuống 254,91 điểm, với 71 mã tăng, 72 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường xuống mức thấp kỷ lục. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt gần 11.900 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch chưa đến 12.900 tỷ đồng, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với phiên trước.