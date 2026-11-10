Chứng khoán đầu tuần đỏ lửa, VN-Index áp sát 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán trong nước khởi đầu tuần mới trong sắc đỏ khi VN-Index mất hơn 11 điểm trong phiên 9/11. Ảnh minh họa.

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,64%, xuống 1.714,32 điểm. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số, sau khi đã mất 15,37 điểm trong phiên cuối tuần trước. Tính chung hai phiên, VN-Index giảm 26,41 điểm.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số nhanh chóng đánh mất mốc tham chiếu. Trong thời gian giao dịch, VN-Index có lúc lùi về khoảng 1.702 điểm, chỉ còn cách ngưỡng tâm lý 1.700 điểm chưa đầy 2 điểm.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp giúp thị trường thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Tuy nhiên, mức hồi phục chưa đủ để đảo ngược xu hướng khi phần lớn nhóm cổ phiếu vẫn giao dịch dưới tham chiếu.

Trên sàn HoSE, có 187 mã giảm giá, 129 mã tăng và 58 mã đứng giá. Áp lực điều chỉnh cũng thể hiện rõ ở nhóm vốn hóa lớn khi VN30 giảm 16,26 điểm, xuống 1.830,13 điểm. Trong rổ VN30, có tới 20 mã giảm, trong khi chỉ 7 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Hai thị trường còn lại cũng diễn biến kém tích cực. HNX-Index giảm 1,49 điểm, xuống 255,24 điểm; UPCoM-Index giảm 0,3 điểm, còn 121,45 điểm.

Điểm đáng chú ý của phiên đầu tuần là đà giảm không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà lan rộng sang nhiều nhóm ngành, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh, dòng tiền suy yếu

Nhóm chứng khoán trở thành một trong những tâm điểm giảm giá của thị trường. Nhiều cổ phiếu như SSI, VIX, VND, HCM, VCI, MBS và SHS đồng loạt chịu áp lực bán.

Trong đó, SSI giảm khoảng 2,45%, VIX mất 2,62%, VND giảm 3,34% và HCM giảm 1,27%. Diễn biến này phản ánh sự suy yếu của nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với xu hướng thị trường và thanh khoản giao dịch.

Áp lực giảm còn xuất hiện tại nhóm bất động sản, ngân hàng, thực phẩm và đồ uống. VHM giảm khoảng 2,74%, MCH mất 2,93%, trong khi STB giảm 2,14%. Đây cũng là những cổ phiếu đóng góp đáng kể vào mức giảm chung của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng và năng lượng duy trì được sắc xanh, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường. VPB tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, BID tăng 0,31% và POW tăng 1,62%. Trong nhóm bất động sản, NVL cũng ghi nhận mức tăng khoảng 1,94%.

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý hơn cả là sự suy giảm của thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 10.187 tỷ đồng, giảm gần 33% so với phiên giao dịch trước và thấp hơn khoảng 19,4% so với mức bình quân 20 phiên. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.826 tỷ đồng.

Thanh khoản giảm sâu trong bối cảnh chỉ số tiếp tục mất điểm cho thấy dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay lại thị trường. Hoạt động mua vào tại vùng giá thấp giúp chỉ số hồi phục phần nào, nhưng chưa tạo được sự cải thiện rõ rệt về độ rộng thị trường.

Một diễn biến khác là nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng sau phiên mua ròng cuối tuần trước.

Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 806,4 tỷ đồng, tập trung tại HPG với hơn 130 tỷ đồng, VIC hơn 90 tỷ đồng, PNJ và FPT cùng khoảng 84 tỷ đồng, VHM khoảng 65,6 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng gần 85 tỷ đồng, tiếp đến là MBB hơn 61 tỷ đồng và TCB gần 33 tỷ đồng.

Tính trên cả ba thị trường HoSE, HNX và UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 823 tỷ đồng. Việc dòng vốn ngoại chuyển sang trạng thái bán ròng, trong khi thanh khoản nội địa suy giảm, tiếp tục tạo sức ép lên khả năng phục hồi của các chỉ số.

Mốc 1.700 điểm trở thành tâm điểm theo dõi

Sau hai phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 10/11 với tâm điểm là khả năng duy trì vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index đã đánh mất một số vùng hỗ trợ gần và có thời điểm giao dịch sát ngưỡng 1.700 điểm trong phiên 9/11. Rủi ro chỉ số quay lại kiểm định vùng này trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, VNDIRECT đánh giá độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi phần lớn nhóm ngành giảm điểm. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư chú trọng quản trị rủi ro, theo dõi diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chờ tín hiệu ổn định rõ ràng hơn trước khi gia tăng tỷ trọng.

Diễn biến hồi phục từ vùng thấp trong phiên 9/11 cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện khi thị trường tiến gần mốc 1.700 điểm. Dù vậy, thanh khoản thấp và số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế cho thấy tín hiệu phục hồi chưa thực sự thuyết phục.

Trong phiên giao dịch ngày 10/11, khả năng giữ vững vùng 1.700 điểm, sự cải thiện của thanh khoản và diễn biến giao dịch khối ngoại sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức mạnh của thị trường trong ngắn hạn.