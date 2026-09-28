Chứng khoán đầu tuần đỏ lửa, NVL và PNJ đồng loạt giảm sàn

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới trong trạng thái giằng co nhưng áp lực bán nhanh chóng gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu. Sắc đỏ bao phủ bất động sản, ngân hàng, chứng khoán và nhiều mã vốn hóa lớn, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên.

Tâm điểm chú ý thuộc về cổ phiếu NVL khi giảm hết biên độ 6,75%, xuống 11.050 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 11,7 triệu đơn vị, trong khi lượng cổ phiếu dư bán tại giá sàn cuối phiên lên tới hơn 54,3 triệu đơn vị.

Áp lực cung xuất hiện ngay từ đầu phiên khiến NVL nhanh chóng rơi vào trạng thái trắng bên mua. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh một số tổ chức liên quan đến người nội bộ Novaland đăng ký bán cổ phiếu NVL, đồng thời doanh nghiệp đang triển khai phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VN-Index mất 4,43 điểm, NVL và PNJ trở thành tâm điểm bán tháo.

Theo phương án đã công bố, Novaland dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động gần 8.007 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty cùng các công ty con.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền theo phương án dự kiến diễn ra từ 08/10 đến 29/10/2026. Việc triển khai kế hoạch tăng vốn là một trong những thông tin đáng chú ý xuất hiện cùng thời điểm cổ phiếu NVL chịu áp lực bán mạnh.

Tương tự NVL, cổ phiếu PNJ cũng giảm hết biên độ 6,997%, xuống 30.700 đồng/cổ phiếu. Hơn 2,1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên, trong khi lượng dư bán tại giá sàn cuối ngày vượt 27 triệu đơn vị.

Diễn biến của PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch điều chỉnh mạnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. Theo tài liệu công bố ngày 25/09, PNJ dự kiến điều chỉnh doanh thu từ 48.660 tỷ đồng xuống 39.057 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ mức lãi 3.409 tỷ đồng sang khoản lỗ dự kiến 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu được doanh nghiệp đưa ra là khoản dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi sản phẩm đã bán.

Bên cạnh thay đổi trong kế hoạch tài chính, giao dịch cổ phiếu của người thân bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, cũng thu hút sự quan tâm. Sau khi hai con gái bà Dung hoàn tất bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong tháng 9, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, tiếp tục đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu.

Theo đăng ký, giao dịch dự kiến diễn ra từ 01/10 đến 30/10 nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Trên toàn thị trường, VN-Index kết phiên giảm 4,43 điểm, xuống 1.780,68 điểm. Mặc dù lực cầu bắt đáy xuất hiện trong những phút cuối giúp thu hẹp đà giảm, áp lực điều chỉnh vẫn thể hiện rõ tại nhiều nhóm ngành.

Ở nhóm bất động sản, DIG giảm 4,16%, NLG mất 3,68%, BCM giảm 2,86%, KDH giảm 2,55% và SJS giảm 2,17%. NVL thuộc nhóm giảm mạnh nhất khi mất 6,75%. Trong khi đó, VHM, DXG và TCH giữ được sắc xanh nhưng mức tăng đều dưới 1%.

Nhóm ngân hàng cũng chịu sức ép đáng kể khi SSB giảm 3,08%, LPB mất 2,05%, ACB giảm 1,4%, TCB giảm 1,2%, HDB giảm 1,08% và CTG giảm 1%. Ở chiều ngược lại, VCB, MSB, STB và EIB tăng nhẹ dưới 1%.

Tại nhóm chứng khoán, nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm trên 2%. HCM mất 4,02%, SHS giảm 3,65%, VND giảm 3,14%, MBS giảm 3,09%, CTS giảm 3,3%, SSI giảm 2,66% và TCX giảm 2,67%.

Sức ép cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG giảm 2,18%, GVR mất 2,13%, MWG giảm 1,91%, MSN giảm 1,57% và FPT giảm 1,55%, qua đó góp phần tạo áp lực lên chỉ số chung.

Trái ngược với diễn biến trên, nhóm dầu khí nổi lên như một điểm sáng trong phiên. BSR tăng 6,85%, PET tăng 6,25%, PVS tăng 5,7%, GAS tăng 3,78% và PVD tăng 3,61%. PLX và PVT cũng lần lượt tăng 1,71% và 1,52%.

Nhóm phân bón cũng ghi nhận nhiều mã tăng giá, gồm BFC tăng 3,21%, DCM tăng 2,62%, DGC tăng 1,67% và DPM tăng 1,31%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tìm kiếm cơ hội tại một số nhóm ngành trong bối cảnh phần lớn thị trường điều chỉnh.

Một điểm nhấn khác là cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt khi bất ngờ tăng kịch trần 6,98%, lên 73.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 3,4 triệu đơn vị, cao gần 6 lần phiên trước và cuối phiên vẫn còn hơn 618.700 cổ phiếu dư mua tại giá trần.