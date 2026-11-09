Chứng khoán Dầu khí tiếp tục sắp xếp lại nhân sự

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) đã phát đi thông báo chính thức về việc thay đổi nhân sự sau khi miễn nhiệm bà Lưu Thị Việt Hà - Phó Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Tp.HCM.

Theo đó, bà Phan Quỳnh Nga - Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 4/11/2026.

Ở chiều ngược lại, bà Lưu Thị Việt Hà chính thức được miễn nhiệm và thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng trong quyết định trên. Theo đó, bà Hà hiện không còn nắm giữ chức vụ nào tại chi nhánh này.

Trước đó, bà Lưu Thị Việt Hà cũng đã chính thức rời ghế Phó Giám đốc PSI từ ngày 30/10/2026 do thay đổi định hướng công việc. Được biết, vào ngày 2/11, bà Hà chính thức giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC, HOSE: TCI).

Bà Phan Quỳnh Nga (ở giữa) thay thế vị trí của bà Lưu Thị Việt Hà ở chi nhánh PSI Tp.HCM (Ảnh: PSI).

Về phía người mới được bổ nhiệm, bà Phan Quỳnh Nga sinh năm 1979, là thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh và đã có kinh nghiệm làm việc tại Chứng khoán Dầu khí trong nhiều năm.

Bà bắt đầu làm việc tại PSI với vai trò chuyên viên Phòng Môi giới từ tháng 1/2007 - 7/2010. Sau đó, bà lần lượt trải qua các vị trí từ Phó Giám đốc Ban Quản lý nghiệp vụ, Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ Khối Dịch vụ Chứng khoán, đến Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán. Từ tháng 2/2022, bà giữ chức Phó Giám đốc điều hành, rồi lên làm Giám đốc điều hành từ tháng 4/2023 và kiêm nhiệm thêm vai trò Thành viên HĐQT từ tháng 5/2023.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 9/2026, PSI cũng vừa thông qua quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Ngô Ngọc Quang - Thành viên HĐQT PVcomBank được bầu làm Thành viên HĐQT Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời, công ty cũng thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn khỏi vị trí thành viên HĐQT.

Ngay sau Đại hội, HĐQT Chứng khoán Dầu khí đã họp và thống nhất bầu ông Ngô Ngọc Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Dầu khí nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển giao nhân sự cấp cao tại Chứng khoán Dầu khí sau 10 năm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ cương vị này.