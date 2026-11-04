Chứng khoán đảo chiều sau chuỗi giảm, chuyên gia khuyên tránh mua đuổi

Thị trường chứng khoán có phiên hồi phục mạnh ngày 4/11 sau nhịp điều chỉnh trước đó, với lực cầu gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Dòng tiền lan tỏa từ nhóm công nghệ, tài chính sang chứng khoán, bất động sản và công nghiệp, giúp hàng loạt cổ phiếu đảo chiều tăng giá, thậm chí chạm trần.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 33,4 điểm, tương ứng 1,97%, lên 1.733,02 điểm. Đáng chú ý, đà tăng được củng cố trong buổi chiều khi nhiều cổ phiếu mở rộng biên độ, đưa độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua.

Trong phiên sáng, VN-Index đã tăng hơn 13 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm công nghệ và tài chính. Sang phiên chiều, lực cầu tiếp tục gia tăng, giúp khoảng 50 cổ phiếu trên HoSE chuyển từ trạng thái giảm hoặc đứng giá tham chiếu sang tăng giá. Số mã tăng trần cũng tăng nhanh về cuối phiên.

Đóng cửa, HoSE ghi nhận 268 mã tăng giá, trong đó có 21 mã tăng trần, trong khi chỉ có 72 mã giảm. Đây là độ rộng tích cực đáng chú ý sau những phiên thị trường chịu áp lực bán mạnh.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm khi hàng loạt cổ phiếu đồng loạt bứt phá. TCX, VND, VIX, VCI và CTS đóng cửa tại mức giá trần. Nhiều mã khác cũng tăng mạnh như SHS và MBS cùng tăng trên 7%, SSI tăng 6,53%, VCK tăng 6,43% và VPX tăng hơn 5,6%.

Đà tăng giá đi kèm thanh khoản cải thiện rõ rệt. SSI dẫn đầu toàn thị trường với giá trị giao dịch hơn 940 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi phiên trước. VIX, VCI, SHS và VND cũng nằm trong nhóm cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất. Nhờ lực cầu áp đảo, nhóm chứng khoán tăng tới 5,9% trong phiên.

Bên cạnh chứng khoán, nhóm công nghệ thông tin ghi nhận diễn biến nổi bật nhờ FPT. Cổ phiếu này tăng hết biên độ 6,94%, lên 53.000 đồng/cổ phiếu trong phiên chiều. Với sức ảnh hưởng lớn đến chỉ số, FPT trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 4/11.

Sắc tím cũng xuất hiện tại nhiều cổ phiếu bất động sản như DXG, TCH, HDC và SZC. Ở nhóm công nghiệp, CII và GEE cũng tăng trần, góp phần mở rộng đà hồi phục trên thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác là sự đồng thuận tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, không có mã nào giảm giá trong phần lớn phiên giao dịch. Đến cuối ngày, chỉ VIC đóng cửa tại giá tham chiếu, còn 29 mã còn lại đều tăng. Hơn một nửa số cổ phiếu trong rổ ghi nhận mức tăng trên 2%.

Nhóm ngân hàng cũng hồi phục với độ rộng tích cực khi không có cổ phiếu nào giảm giá. LPB và VPB cùng tăng hơn 4%; trong khi các ngân hàng quốc doanh ghi nhận mức tăng đáng kể, với CTG tăng 3,33%, còn VCB và BID cùng tăng trên 2,3%.

Nhờ sự hỗ trợ từ nhóm vốn hóa lớn, VN30 tăng hơn 2,5%, tương ứng hơn 46 điểm. Nhóm vốn hóa vừa còn tăng mạnh hơn khi VNMID tăng 3,51%, trong khi VNSML tăng 1,96%.

Đà hồi phục của thị trường đi cùng sự cải thiện đáng kể về thanh khoản. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với phiên trước. Riêng nhóm VN30 ghi nhận giá trị giao dịch hơn 9.100 tỷ đồng, tăng trên 19%.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đã chủ động quay trở lại sau phiên giảm sâu ngày 3/11. Những nhà đầu tư giải ngân bắt đáy trong phiên trước cũng ghi nhận diễn biến giá tích cực ở nhiều cổ phiếu, dù mức độ hồi phục giữa các nhóm ngành vẫn có sự khác biệt.

Giao dịch của khối ngoại cũng bớt tiêu cực hơn khi giá trị bán ròng trên HoSE thu hẹp còn hơn 66 tỷ đồng. FPT và MSN là hai cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, lần lượt đạt 183 tỷ đồng và 174 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng vốn ngoại cũng tìm đến CTG, HPG và VND.

Ở chiều ngược lại, MBB tiếp tục chịu áp lực bán ròng với giá trị khoảng 198 tỷ đồng. Dù vậy, mức bán ròng chung đã giảm mạnh so với những phiên trước, góp phần cải thiện tâm lý thị trường trong phiên hồi phục ngày 4/11.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Cảnh báo áp lực bán tại vùng 1.750 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Sắc xanh đã quay trở lại thị trường với một phiên bùng nổ về điểm số. Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể so với những phiên trước, khi khối lượng khớp lệnh tăng 23% so với bình quân 20 phiên.

CSI đánh giá phiên tăng này mang tín hiệu tích cực, đủ để triệt tiêu xu hướng điều chỉnh của bốn phiên giảm liên tiếp trước đó, đồng thời mở ra khả năng VN-Index quay lại xu hướng hồi phục.

Tuy nhiên, chỉ số sẽ phải đối mặt với áp lực bán đáng kể khi tiến đến vùng 1.750 điểm trong một vài phiên tới. Theo CSI, khả năng xuất hiện những nhịp rung lắc là khá cao. Nếu thanh khoản suy giảm khi VN-Index kiểm định vùng kháng cự này, thị trường có thể điều chỉnh và tích lũy trở lại trước khi tiếp tục xu hướng tăng.

Về chiến lược giao dịch, CSI khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng tiếp theo, đồng thời cân nhắc bán một phần danh mục khi VN-Index tiến đến vùng 1.750 điểm. Với các vị thế mua mới, nhà đầu tư nên chờ những nhịp điều chỉnh của thị trường chung để có điểm giải ngân an toàn hơn.

Khuyến nghị duy trì tỷ trọng trung bình

Chứng khoán Asean

VN-Index đang phát đi tín hiệu hồi phục thận trọng khi đóng cửa tại 1.733 điểm với cây nến xanh thân dài. Diễn biến này cho thấy bên mua tạm thời chiếm ưu thế, song các chỉ báo động lượng RSI và MFI vẫn quanh ngưỡng 47, phản ánh trạng thái trung tính.

Dù chỉ số duy trì trên đường MA20, VN-Index vẫn chưa chinh phục lại MA10. Sự thiếu đồng thuận giữa diễn biến giá và khối lượng giao dịch cho thấy thị trường chưa thoát khỏi giai đoạn tích lũy, đồng thời cần kiểm chứng lực cầu tại vùng kháng cự 1.750–1.760 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Trong kịch bản trung lập, Asean dự báo VN-Index có thể giằng co trong biên độ hẹp ở đầu phiên, trước khi diễn biến phân hóa rõ nét hơn về cuối ngày.

Do đó, công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch quanh vùng hỗ trợ 1.733–1.740 điểm. Những nhóm ngành có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường và chu kỳ dầu khí ngoài khơi cũng được đánh giá đáng chú ý.

Ghi nhận dòng tiền bắt đáy quay trở lại

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

Thị trường đã đảo chiều tăng với độ lan tỏa rộng, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa đóng vai trò dẫn dắt đà bứt phá. Thanh khoản vượt mức bình quân cho thấy lực cầu bắt đáy đã chủ động quay trở lại, thay vì chỉ tạo ra một nhịp hồi kỹ thuật thiếu dòng tiền.

Nhóm ngân hàng, công nghệ và chứng khoán là những động lực tăng chính, trong khi bất động sản và dầu khí chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ.

Một tín hiệu tích cực khác là nhà đầu tư nước ngoài đã thu hẹp quy mô bán ròng và quay lại mua một số cổ phiếu đầu ngành. Theo TPBS, việc VN-Index bật lên từ vùng hỗ trợ góp phần củng cố xu hướng phục hồi ngắn hạn.

Dù vậy, khu vực 1.740–1.750 điểm vẫn có thể tạo ra những nhịp rung lắc khi lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản. Diễn biến cung cầu tại vùng giá này sẽ là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng duy trì đà hồi phục của thị trường.

Kỳ vọng VN-Index hướng tới vùng 1.770 điểm

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang phục hồi tốt sau khi nhận được lực đỡ tại vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Đây là khu vực tương ứng với đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất trong tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026.

Từ nền hỗ trợ này, SHS kỳ vọng chỉ số có thể phục hồi lên vùng 1.770 điểm, tương ứng với đường xu hướng giảm nối các vùng giá cao nhất trong tháng 9 và tháng 10/2026. Tuy nhiên, áp lực cung tại vùng giá cao được dự báo có thể gia tăng trở lại.

Về chiến lược đầu tư, SHS khuyến nghị những nhà đầu tư đã quản trị rủi ro tốt tiếp tục theo dõi các cơ hội khi xu hướng ngắn hạn của thị trường và các nhóm ngành cải thiện. Công ty chứng khoán ưu tiên những doanh nghiệp có chất lượng tốt, định giá cơ bản đang ở vùng thấp nhất trong 5–10 năm, trong khi nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.