Chứng khoán đảo chiều ngoạn mục

Ngay đầu ngày, VN-Index vẫn chịu sức ép bán và có thời điểm lùi xuống dưới 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số vượt tham chiếu sau chưa đầy một giờ giao dịch. Đà hồi phục được củng cố trong phiên chiều khi dòng tiền lan sang nhiều nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index tăng 33,4 điểm (1,97%) lên 1.733,02 điểm. Đây là mức tăng mạnh sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp khiến chỉ số đánh mất ngưỡng 1.700 điểm trước đó.

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index bất ngờ bật tăng hơn 33 điểm trong phiên 4/11.

Sắc xanh áp đảo trên bảng điện tử với 247 mã tăng và 68 mã giảm trên HoSE. Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của phiên hồi phục. VIX, VCI, VND, TCX và CTS đồng loạt tăng trần. SSI tăng 6,53%, VCK tăng 6,43%, BSI tăng hơn 6%, trong khi ORS và FTS cũng tăng trên 5%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản như DXG, TCH, HDC, SZC cũng tăng hết biên độ. Dòng tiền còn quay trở lại nhóm ngân hàng với LPB tăng 4,61%, VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, VCB tăng 2,43%. Sự khởi sắc của các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN30 tăng hơn 46 điểm, tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số chung.

Một trong những diễn biến gây chú ý nhất là cổ phiếu FPT. Sau thời gian dài chịu áp lực bán, mã này tăng hết biên độ 6,94%, lên 53.900 đồng/cổ phiếu, với gần 12,8 triệu đơn vị được giao dịch.

Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng hơn 183 tỷ đồng FPT, đảo chiều so với chuỗi phiên liên tục bán ra trước đó. Đây cũng là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên. MSN đứng tiếp theo với giá trị mua ròng gần 175 tỷ đồng, ngoài ra còn có CTG, HPG và VND.

Tuy nhiên, khối ngoại chưa quay lại mua ròng trên toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 100 tỷ đồng, tập trung tại MBB với giá trị hơn 198 tỷ đồng, ACB gần 93 tỷ đồng, BSR hơn 82 tỷ đồng và DXG hơn 74 tỷ đồng.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với phiên trước. Trên cả ba sàn, giá trị giao dịch vượt 19.100 tỷ đồng.