Chứng khoán có thể giao dịch xuyên trưa, nới biên độ giá

Cùng với đó, cơ quan quản lý nghiên cứu phân bảng cổ phiếu và tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tập trung cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE.

Tại họp báo thường kỳ quý III.2026 của Bộ Tài chính ngày 6.10, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan quản lý đang nghiên cứu điều chỉnh thời gian, phương thức giao dịch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Các phương án được đặt ra gồm giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và xem xét bỏ một số phiên giao dịch, khớp lệnh định kỳ.

Tuy nhiên, đây mới là những nội dung đang được nghiên cứu, đánh giá tác động, chưa phải các chính sách đã được quyết định triển khai. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang yêu cầu các Sở Giao dịch chứng khoán đánh giá tác động, từ đó xây dựng phương án và lộ trình phù hợp.

Theo ông Hoàng Văn Thu, yêu cầu ưu tiên khi xây dựng chính sách là bảo đảm an toàn hệ thống, giao dịch thông suốt và ổn định thị trường. Sau khi hoàn tất đánh giá, cơ quan quản lý sẽ công bố lộ trình để các chủ thể tham gia thị trường có đủ thời gian chuẩn bị và chuyển đổi. Hiện chưa có thời điểm cụ thể áp dụng các thay đổi này.

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Nghiên cứu phân bảng cổ phiếu

Bên cạnh việc nghiên cứu phương thức giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai phương án cơ cấu lại danh mục hàng hóa trên thị trường.

Một trong những nhiệm vụ là chuyển toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC, chậm nhất đến hết ngày 31.12.2026, HNX phải hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của các tổ chức niêm yết sang HOSE, đồng thời HOSE hoàn thành việc tiếp nhận số cổ phiếu này.

Ông Hoàng Văn Thu cho biết Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các sở giao dịch và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện các công việc liên quan, trong đó có kiểm thử hệ thống thanh toán, bù trừ và dữ liệu thị trường. Các kịch bản kiểm thử đang được triển khai theo kế hoạch và quá trình thử nghiệm hiện diễn ra thuận lợi.

Thời điểm chuyển cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá tác động và kết quả kiểm thử kỹ thuật, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi an toàn, thông suốt. Theo lộ trình dự kiến, việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với việc tập trung cổ phiếu niêm yết về HOSE, cơ quan quản lý đang nghiên cứu phương án phân bảng cổ phiếu theo đặc điểm, chất lượng và nhu cầu của các nhóm nhà đầu tư.

Phương án đang được nghiên cứu dựa trên 4 tiêu chí chính gồm: quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó phản ánh khả năng tiếp cận cổ phiếu của khối ngoại; tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch; và trạng thái tuân thủ của cổ phiếu.

Trong đó, các trạng thái như cảnh báo, kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch được xem xét để đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tham gia thị trường.

Trên cơ sở các tiêu chí này, cổ phiếu dự kiến được sắp xếp thành 2-3 bảng, nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư trong đánh giá, lựa chọn và quản lý danh mục.

Hướng tới thị trường hiện đại hơn

Liên quan đến các đề xuất điều chỉnh cơ chế giao dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng các chính sách mới cần xuất phát từ nhu cầu thực tế và phù hợp với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán.

Theo Thứ trưởng, cơ quan quản lý cần đánh giá rõ các yêu cầu liên quan đến biên độ giao dịch, rút ngắn thời gian thanh toán, hướng tới giao dịch T+0 và hoàn thiện các cơ chế vận hành thị trường.

Hạ tầng, hệ thống kỹ thuật và các điều kiện triển khai cũng cần được chuẩn bị kỹ trước khi đưa cơ chế mới vào vận hành.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương đánh giá tác động của từng đề xuất. Khi các điều kiện phù hợp, cơ quan quản lý và các đơn vị tổ chức thị trường phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, ổn định và thông suốt.

Việc nghiên cứu các cơ chế như giao dịch xuyên trưa, xem xét biên độ giao dịch và rút ngắn thời gian thanh toán được xác định là một trong những bước nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành, hướng tới thị trường chứng khoán hiện đại hơn.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng thời yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan tổ chức thị trường nâng cao trách nhiệm, chủ động chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và mục tiêu nâng hạng thị trường.