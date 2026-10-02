Chứng khoán chốt phiên 2/10: VN-Index giảm phiên thứ 5, khối ngoại bán ròng khoảng 3.300 tỷ đồng

VN-Index giảm 11,59 điểm trong phiên 2/10, đóng cửa tại 1.737,71 điểm.

VN-Index hồi trong phiên chiều rồi quay đầu

Thị trường mở cửa phiên cuối tuần trong sắc đỏ. Áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index xuống thấp nhất 1.728,36 điểm trong buổi sáng.

Lực mua sau đó xuất hiện ở vùng giá thấp, giúp chỉ số thu hẹp mức giảm. Sang đầu phiên chiều, VN-Index có lúc vượt nhẹ tham chiếu, nhưng đà hồi không kéo dài.

Cuối phiên, áp lực bán tăng trở lại. VN-Index đóng cửa tại 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm, tương đương 0,66%. Đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của chỉ số. So với mức 1.785,11 điểm ngày 25/9, VN-Index đã mất 47,4 điểm.

HNX-Index giảm 1,91 điểm, xuống 266,75 điểm. UPCoM-Index giảm 0,59 điểm, còn 125,93 điểm. VN30-Index mất 14,58 điểm, xuống 1.875,99 điểm.

Trên HOSE, số mã giảm chiếm ưu thế với 216 mã giảm và 90 mã tăng.

Thanh khoản tăng, hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh

Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 829,3 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 19.176 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với phiên trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 214 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 4.749 tỷ đồng.

PNJ tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Cổ phiếu này mở cửa ở giá sàn 23.050 đồng/cổ phiếu. Lực cầu tăng mạnh sau đó giúp PNJ có lúc thoát sàn và vượt giá tham chiếu, nhưng lượng bán lớn khiến cổ phiếu quay trở lại mức giá sàn vào cuối ngày.

PNJ đóng cửa tại 23.050 đồng/cổ phiếu, giảm 6,87%, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp. Hơn 76 triệu cổ phiếu được khớp lệnh; tính cả giao dịch thỏa thuận, lượng cổ phiếu sang tay vượt 77 triệu đơn vị, giá trị gần 1.800 tỷ đồng.

Thanh khoản trên HOSE tăng trong phiên 2/10, trong đó PNJ là một trong những cổ phiếu giao dịch sôi động nhất.

Sắc đỏ lan rộng ở nhóm tài chính

Áp lực bán tập trung tại ngân hàng, chứng khoán và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở nhóm ngân hàng, LPB giảm 4,29%, SSB giảm 3,94%, STB giảm 2,7%, MBB giảm 2,3%, TCB giảm 2,27%, VPB giảm 1,72%, TPB giảm 1,65%, CTG giảm 1% và VCB giảm 0,87%.

HDB là một trong số ít cổ phiếu ngân hàng giữ được sắc xanh, tăng khoảng 1,6%.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán. VCI giảm 4,36%, VND giảm 2,92%, VIX giảm 2,88% và SSI giảm 2,23%.

Ở nhóm dầu khí, GAS giảm 3,9%, BSR giảm 2,9%, PLX giảm 2,32% và PVD giảm 1,91%.

Bất động sản tiếp tục phân hóa. VHM giảm 0,73%, VRE giảm 2,28%, DIG giảm hơn 3% và DXG mất hơn 2%.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC là trụ đỡ đáng kể nhất của VN-Index, tăng 1,82% lên 224.000 đồng/cổ phiếu và đóng góp gần 7 điểm cho chỉ số.

Khối ngoại tập trung bán PNJ và HDB

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng 3.284 tỷ đồng, trong đó PNJ bị bán ròng khoảng 1.264 tỷ đồng, HDB gần 962 tỷ đồng. Hai cổ phiếu này chiếm phần lớn giá trị bán ròng trong phiên.

Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 2/10, tập trung chủ yếu tại PNJ và HDB.

VIC bị bán ròng khoảng 188 tỷ đồng, TCB 147 tỷ đồng và VHM khoảng 78 tỷ đồng.

Ở chiều mua, giá trị thấp hơn nhiều. DGW được mua ròng khoảng 22 tỷ đồng, FRT khoảng 21 tỷ đồng và VPL khoảng 17 tỷ đồng.

Như vậy, phiên cuối tuần khép lại với 5 phiên giảm liên tiếp của VN-Index. Thanh khoản tăng nhưng phần lớn đến cùng với áp lực bán, trong khi dòng vốn ngoại quay lại trạng thái bán ròng mạnh. Thị trường bước sang tuần giao dịch mới từ vùng 1.737 điểm sau khi mất khoảng 2,66% trong 5 phiên vừa qua.