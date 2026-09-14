Chứng khoán chốt phiên 14/9: VN-Index giảm gần 7 điểm, khối ngoại mua ròng hơn 800 tỷ đồng

VN-Index chưa lấy lại mốc 1.800 điểm

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần trước, thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần với trạng thái thận trọng. VN-Index rung lắc trong phần lớn thời gian giao dịch, có lúc giảm khoảng 16 điểm trong phiên chiều trước khi lực cầu cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm.

Đóng cửa ngày 14/9, VN-Index giảm 6,98 điểm, tương đương 0,39%, xuống 1.788,23 điểm. VN30-Index giảm 8,12 điểm, tương đương 0,42%, còn 1.928,57 điểm.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,74 điểm, tương đương 0,27%, xuống 271,94 điểm. UPCoM-Index giảm 0,92 điểm, tương đương 0,73%, còn 125,63 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 20.584 tỷ đồng, tăng gần 12,9% so với phiên trước. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 19.538 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh hơn 15.480 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán, với khoảng 435 mã giảm và 187 mã tăng trên toàn thị trường. Riêng HoSE có 85 mã tăng, 54 mã đứng giá và 229 mã giảm.

Năng lượng và bảo hiểm ngược dòng

Ở chiều tích cực, nhóm năng lượng tăng khoảng 2,19%. BSR tăng 3,45%, PVT tăng 2,71%, PVD tăng 2,16%, PVS tăng 1,88%; PLX cũng giữ được sắc xanh.

Nhóm bảo hiểm tăng khoảng 3,09%, trong đó BVH và PTI là những mã giao dịch tích cực.

Ngân hàng phân hóa nhưng chỉ số ngành vẫn tăng nhẹ khoảng 0,08%. SSB gây chú ý khi tăng kịch biên độ 6,83%, lên 19.550 đồng/cổ phiếu. VPB, TCB, VCB và BID cũng đóng cửa trên tham chiếu.

Ngược lại, nhóm chứng khoán giảm khoảng 1,52% với nhiều mã như VIX, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, FTS và BSI đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm bán lẻ giảm khoảng 1,97%; nguyên vật liệu giảm 1,24%; bất động sản giảm khoảng 0,68%.

Xét mức độ tác động đến chỉ số, nhóm cổ phiếu GAS, BSR, SSB, VPL, BVH, VCB, VPB, TCB, SAB và BID đóng góp tổng cộng khoảng 6,58 điểm cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VIC, HPG, DMX, GEE, VHM, MWG, LPB, GEX, HVN và STB lấy đi khoảng 7,44 điểm.

Riêng VIC là mã gây sức ép lớn nhất, làm VN-Index mất khoảng 3,05 điểm, trong khi GAS là cổ phiếu hỗ trợ mạnh nhất với khoảng 1,46 điểm.

📊 Chứng khoán Việt Nam chốt phiên 14/9/2026 Cập nhật sau khi thị trường đóng cửa

Thanh khoản HoSE 19.538 tỷ đồng Khớp lệnh khoảng 15.480 tỷ đồng

Toàn thị trường 20.584 tỷ đồng Tăng khoảng 12,9% so với phiên trước

Khối ngoại +812 tỷ đồng Đảo chiều mua ròng

Độ rộng toàn thị trường 187 tăng / 435 giảm Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế

Điểm nhấn: VN-Index tiếp tục điều chỉnh nhưng biên độ giảm thu hẹp đáng kể so với phiên 11/9. Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 812 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 812 tỷ đồng

Điểm tích cực đáng chú ý của phiên 14/9 là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 812 tỷ đồng trên cả ba sàn, sau giai đoạn liên tục tạo áp lực bán lên thị trường.

VPB dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 149,37 tỷ đồng, tiếp đến là MBB hơn 136 tỷ đồng, TCB hơn 131 tỷ đồng, FPT hơn 117 tỷ đồng và VCB hơn 95 tỷ đồng.

Ở chiều bán, HPG bị bán ròng mạnh nhất với hơn 170 tỷ đồng. VIC bị bán ròng gần 77 tỷ đồng, VNM hơn 64 tỷ đồng, tiếp đến là STB và VND.

Như vậy, sau cú giảm hơn 34 điểm trong phiên 11/9, VN-Index tiếp tục mất điểm nhưng biên độ đã thu hẹp đáng kể trong phiên đầu tuần. Dòng tiền ngoại quay trở lại, cùng sức nâng đỡ của nhóm năng lượng và một số cổ phiếu ngân hàng, giúp chỉ số tránh một phiên giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, với số mã giảm vẫn áp đảo và VN-Index chưa lấy lại mốc 1.800 điểm, trạng thái phân hóa và thận trọng vẫn thể hiện khá rõ trên thị trường.

Nhóm GELEX đồng loạt giảm sàn

Tâm điểm đáng chú ý trong phiên là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái GELEX khi GEX, GEE và GEL đồng loạt đóng cửa tại giá sàn.

GEX giảm 6,89%, xuống 22.300 đồng/cổ phiếu, với hơn 24,5 triệu cổ phiếu được sang tay. GEE giảm 6,94%, xuống 57.700 đồng/cổ phiếu; GEL giảm 6,91%, xuống 25.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VGC cũng giảm 6,59%, xuống 38.300 đồng/cổ phiếu nhưng chưa chạm giá sàn.