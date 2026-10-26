Chứng khoán châu Á thận trọng chờ đợi các báo cáo lợi nhuận công nghệ

Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư cũng khá thận trọng trước thềm các quyết định chính sách của một số ngân hàng trung ương lớn.

Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 24,45 điểm (0,46%) xuống 5.524,85 điểm khi mở cửa.

Thị trường Seoul, vốn là phong vũ biểu của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) khu vực, chịu áp lực bán khi giới đầu tư hoài nghi về khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư tỷ USD trước thềm công bố lợi nhuận của SK hynix và Samsung.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 lùi 78,16 điểm (0,12%) xuống 62.615 điểm.

Lực bán tại Phố Wall cuối tuần trước đã đè nặng lên tâm lý thị trường Tokyo, dù lực cầu tái cơ cấu danh mục đầu tư đã giúp kìm hãm đà giảm hồi đầu phiên.

Sắc đỏ cũng lan rộng tại thị trường Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,1% xuống 23.075,02 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) lùi 0,4% xuống 3.675,40 điểm.

Các sàn giao dịch tại Sydney (Australia), Singapore và Manila (Philippines) đồng loạt đi xuống.

Giới phân tích nhận định tâm điểm tuần này dồn vào kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Amazon, Microsoft và Alphabet. Những báo cáo gây thất vọng từ Tesla và Meta tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về sự bền vững của cơn sốt AI, khiến nhà đầu tư hiện đòi hỏi những bằng chứng cụ thể về lợi nhuận thay vì chỉ là các cam kết chi tiêu hạ tầng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi các cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Dù giá dầu thô đã hạ nhiệt hơn 1% trong phiên 26/10, nhu cầu về các tài sản rủi ro vẫn ở mức thấp trước khả năng căng thẳng Mỹ-Iran có thể leo thang trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tuần tới

Tại thị trường trong nước, tính đến 9 giờ 45 phút sáng 26/10, chỉ số VN - Index giảm 0,73 điểm (0,04%) xuống 1.773,42 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 0,77 điểm (0,29%) lên 263,47 điểm.